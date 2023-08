HAZ Hannover-Update: Ihme-Zentrum - Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Neues vom Ihme-Zentrum - oder vielleicht ist es auch richtiger zu sagen: nichts Neues. Denn es ist ja nicht so, als käme plötzlich Bewegung in die millionenschwere Großbaustelle, die der sanierungsbedürftige Gebäudekomplex in Hannovers Stadtteil Linden nun einmal ist. Im Gegenteil.

Gestern wurde bekannt, dass die Eigentümergemeinschaft im Ihme-Zentrum beim Amtsgericht Hannover Antrag auf ein Insolvenzverfahren gegen die Firma ihres Haupteigentümers Lars Windhorst gestellt hat. Es bestehe der Verdacht einer Zahlungsunfähigkeit. Teile der Gemeinschaft fürchten auch Insolvenzverschleppung sowie Kredit- und versuchten Subventionsbetrug, wie unser Reporter Conrad von Meding berichtet. Ein Insolvenzverwalter solle nun klären, wie genau die Finanzsituation von Windhorsts Firma ist.

Wie auch immer das Verfahren aber ausgeht, eins steht fest: Das Engagement (oder wie man es nennen mag) des Unternehmers Lars Windhorst in Hannover ist beendet. So äußerte sich zumindest ein Sprecher gegenüber unserem Reporter. Er wies zunächst die Vorwürfe der Eigentümergemeinschaft zurück, um dann zu ergänzen, Windhorst werde nichts mehr investieren. Er bestätigte auch erstmals, das Projekt habe aus Windhorsts Sicht „leider nicht so funktioniert, wie es geplant war“. Die Schuld liege aber bei den anderen Beteiligten. Diese Aussage überrascht nicht wirklich. Für das Ihme-Zentrum bedeutet sie aber vor allem eins: Es bleibt beim Stillstand.

Wenn Sie übrigens an weiteren Hintergründen zum Thema Ihme-Zentrum und Lars Windhorst interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast „Klar so weit?“, der sich in einer der jüngsten Folgen genau mit diesem Schwerpunkt befasst hat.

Ein weiteres Thema, das uns an diesem Wochenende beschäftigt, ist das Heroes-Festival auf der Expo-Plaza in Hannover, das heute Nacht zu Ende gegangen ist - und das von einem Todesfall überschattet wird. Am Freitag war vor der Bühne ein 21-jähriger Besucher zusammengebrochen. Er musste wiederbelebt werden, starb aber schließlich im Krankenhaus. Die Todesursache steht noch nicht fest.

Nach dem ersten Festivaltag am Freitag hatten Besucherinnen und Besucher zudem über Mängel bei der Organisation geklagt: Der Einlass habe viel zu lange gedauert - manche berichteten von zwei Stunden. Außerdem seien die Wartenden in der Hitze nicht ausreichend mit Wasser versorgt worden. Und auch die Trinkwasserstellen auf dem Gelände seien schwer zu finden gewesen. Meine Kollegin Alina Stillahn hat mit einer Betroffenen gesprochen und auch die Reaktion der Veranstalter eingeholt.

Aber natürlich lesen Sie heute auch bei uns auf HAZ.de, wie die zweite Festival-Nacht war - denn immerhin sind auch am zweiten Tag wieder 20.000 Besucher nach Hannover gekommen, um Deutschrap und Hip-Hop zu feiern.

Und damit wünsche ich Ihnen nun einen guten Start in den Sonntag!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Viele fanden es sehr erschreckend, dass der jüngste Vorgang erst ein halbes Jahr nach der ersten Tat kommuniziert wurde.“ Eine Bewohnerin aus Ilten

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

Ihme-Zentrum: Eigentümer stellen Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma

Kein Baufortschritt und Millionenrückstände: Die Wohnungseigentümergemeinschaft im Ihme-Zentrum in Hannover zweifelt daran, dass Großeigentümer Lars Windhorst seine angeblich geplanten Investitionen finanzieren kann. Der kündigt nun an, nichts mehr investieren zu wollen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tobias Woelki

Heroes-Festival: 21-Jähriger kollabiert und stirbt im Krankenhaus

Ein junger Mann ist auf dem Heroes-Festival in Hannover am Freitagabend kollabiert. Die Einsatzkräfte versuchten noch ihn wiederzubeleben. Der 21-Jährige verstarb jedoch im Krankenhaus. Warum der Mann zusammenbrach, ist noch unklar. Das Festival soll weitergehen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Schwungvoller Schulstart: Auch die Tanzgruppe Lil People der Tanzschule Familie Bothe ist bei der HAZ-Aktion Sicherer Schulweg dabei. © Quelle: Katrin Kutter

Heute im Maschpark: Das HAZ-Familienfest zum Schulbeginn in Hannover feiert Jubiläum

Livemusik, Tanzeinlagen und eine Feuerwehr-Modenschau: Seit 25 Jahren feiert die HAZ mit starken Partnern den Schulstart und gibt Tipps für den sicheren Schulweg. Feiern Sie mit! Jetzt lesen

Unsere Podcasts

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ