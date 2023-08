HAZ Hannover-Update: Im Dauerstau

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Wenn Sie nachher wieder im Stau auf der Hildesheimer Straße stehen, irgendwo rund um die Baustelle am Messeschnellweg, hier ein Tipp: Lesen sollen Sie ja auch im Stau nicht - aber man kann alle Artikel auf HAZ.de jetzt auch hören. Einfach gleich unter dem Foto auf „Artikel anhören“ klicken, dann wird Ihnen nicht so langweilig. Denn dass unzählige Autofahrerinnen und Autofahrer an der Stelle auch heute wieder Geduld werden aufbringen müssen ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Woran das liegt und wie es weitergeht lesen Sie heute in unserem Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt von Noah Safar. Der hat im vergangenen Jahr sein Abitur mit der Note 1,0 gemacht, spricht eine glatte Handvoll Sprachen und hat jetzt ein großes akademisches Abenteuer vor sich: Er hat ein Vollstipendium der US-Elite-Uni Yale bekommen. Er staunt selbst, welche Möglichkeiten ihm die Amerikaner eröffnen. Und wenn er von seinen Eltern und Geschwistern erzählt, offenbart sich die Geschichte einer in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Familie, wie meine Kollegin Bärbel Hilbig erzählt.

Derweil war Elisabeth Woldt mit Ministerpräsident Stephan Weil in seinem Wahlkreis unterwegs und hat ihm zum Abschluss seiner Tour gefragt, wie er die Lage derzeit sieht. Natürlich nicht nur die im Wahlkreis, sondern auch die in Land und Bund. Und sie fragt ihn, ob er denn wirklich diese Legislaturperiode als Ministerpräsident zu Ende bringt - und was danach passiert.

All das gibt es heute im HAZ-Update. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag - und viel Geduld im Straßenverkehr, wo immer Sie auch sind.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Ich bin sehr perfektionistisch und habe versucht, die bestmöglichen Noten zu bekommen, das bekam irgendwann eine Eigendynamik. Noah Safar, Yale-Stipendiat mit 1,0-Abitur aus Burgwedel

Thema des Tages

Nur eine Spur aus Richtung Süden in die Innenstadt – und auf beiden Ausweichrouten Probleme: Auf der Hildesheimer Straße kommt es wegen des Tunnelbaus jetzt regelmäßig zu starken Staus. © Quelle: Conrad von Meding

Dauerstau auf Hannovers Hildesheimer Straße: Wann hat das ein Ende?

Die Kreuzung von Hildesheimer Straße und Südschnellweg in Hannover hat sich zur Staufalle entwickelt. Gerade im Berufsverkehr stehen Autos bis zu 45 Minuten. Das Problem ist vor allem der Vollsperrung der einzigen Ausweichroute geschuldet. Jetzt lesen

