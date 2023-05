HAZ Hannover-Update: Ist das 96-Stadion zu billig?

Liebe Leserinnen und Leser,

heute ist Feiertag. Oder Vatertag. Oder Christi Himmelfahrt. Wie auch immer sie es heute nehmen - vielleicht haben Sie ja Zeit für eine besondere Geschichte. Es geht dabei um (ziemlich wenig) Geld und um (ziemlich viele) offene Fragen.

HAZ-Reporter Karl Doeleke und HAZ-Reporterin Katharina Kutsche sind der Frage nachgegangen, ob die Stadt Hannover sich die Verpachtung des Fußballstadions am Maschsee angemessen bezahlen lässt. Es gibt daran große Zweifel - geäußert hat diese etwa der Steuerzahlerbund. Genau 27.479,14 Euro soll Hannover 96 künftig jährlich an die Stadt zahlen, um das Stadion nutzen und vermarkten zu dürfen. Das ist erstaunlich wenig, wenn man andere Bundesligastandorte als Vergleich heranzieht. Auch andere Grundstückflächen werden deutlich höher bezinst.

Warum also bekommt Hannover 96 das Stadion offenbar zum Vorzugspreis? Wer kassiert bei den Profifußballern ab? Und lässt sich daran etwas ändern? Das können Sie hier nachlesen.

Wenn Sie erfahren möchten, was Sie heute an diesem freien Tag unternehmen können, dann haben wir auch etwas für Sie. Wir haben ein paar Tipps für Veranstaltungen in Hannover zusammengetragen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass es hier und da zu Feierlichkeiten kommt, die aus dem Ruder laufen. Polizei und Krankenhäuser warnen schon mal vorsorglich vor zu viel Hemmungslosigkeit. Die Stadt Hannover hat wie schon in Vorjahren ein Glasflaschenverbot für den Maschpark erlassen.

Ich hoffe, Sie können diesen Feiertag genießen,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir brauchen nicht noch mehr Patienten mit schweren Verletzungen durch den unüberlegten Einsatz von Brandbeschleunigern. Björn-Oliver Bönsch, Sprecher Krankenhaus Auf der Bult in Hannover, zu möglichen Ausschreitungen am Vatertag

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Die Bayern zahlen 20-mal so viel: Der bemerkenswerte Stadion-Pachtvertrag von 96

Im Juni stimmt der Rat der Stadt über einen neuen Stadionvertrag ab. Die Ratspolitik wird ziemlich sicher zustimmen. Recherchen im Grundbuch werfen neue Fragen auf: Gibt die Stadt das Stadion zu billig aus der Hand? Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Eskalation in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner greift Beamte an – Polizist gibt mehrere Schüsse ab

In der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst in Hannover hat am Mittwochmorgen ein Polizist mehrere Schüsse auf einen Bewohner abgegeben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er soll bewaffnet gewesen sein. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Es stand ja längst fest: Maximilian Beier (20) geht nach zwei Jahren bei Hannover 96 zurück zur TSG 1899 Hoffenheim. Vor dem Zweitligaduell liefert sich 96 nun auf dem Transfermarkt einen Kampf mit Fortuna Düsseldorf. Es gibt drei neue Stürmerkandidaten bei den „Roten“. Jetzt lesen

