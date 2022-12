HAZ Hannover-Update: Ist die Pandemie vorbei?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Nachweihnachtsdienstag! Zur Feier des Tages kommen wir Ihnen mit einer Nachricht, auf die wir seit beinahe drei Jahren hinfiebern (manchmal im Wortsinne) - und die doch jetzt keine so ganz große Sensation mehr ist: Führende Experten, darunter vorsichtige Wissenschaftler wie der Berliner Virologe Prof. Christian Drosten und der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie nach diesem Winter beendet sein wird. Impfungen und überstandene Infektionen hätten die Immunität in der Bevölkerung so weit hergestellt, dass aus der Pandemie eine Endemie geworden sei, sagen sie.

Das wirft unweigerlich die Frage auf, ob es in einer Endemie noch pandemischer Regeln bedarf - Masken- und Isolationspflichten etwa. Die sind seit einiger Zeit in mehreren Bundesländern bereits aufgehoben, in Niedersachsen bisher nicht. Im Lichte der neuen Äußerungen Drostens und anderer hat Ministerpräsident Stephan Weil dazu einmal mehr Stellung bezogen. All das ist unser Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt von Olaf M., einem 53-jährigen Familienvater vom Kronsberg, dessen vollen Namen wir vorsichtshalber nicht nennen. Denn M. und vor allem sein elfjähriger Sohn haben schon genug Probleme in ihrem Viertel. Meinem Kollegen Andreas Voigt hat M. in beklemmender Weise geschildert, wie die Familie von Jugendbanden in der Gegend drangsaliert und wie wenig bisher dagegen unternommen wird. Nun wünscht sich der Vater, wie viele Anwohnerinnen und Anwohner auf dem Kronsberg, mehr Hilfe von Polizei und Politik.

Hilfe wünschen sich auch viele Käufer von Elektro- und Hybridautos, die in den kommenden Tagen oft mehrere Tausend Euro im Nirvana verschwinden sehen. Sie haben im guten Glauben an staatliche Zuschüsse oft schon vor langer Zeit ihr neues Auto bestellt. Weil aber die Hersteller unter Chip- und anderen Mängeln litten und oft länger als ein Jahr brauchen, um das bestellte Fahrzeug auf die Räder zu stellen, drohen ihnen diese Zuschüsse nun durch die Lappen zu gehen. Denn diese fallen zum 1. Januar entweder ganz weg oder werden deutlich gekappt. Zu allem Überfluss lag nun auch noch die Zulassungsstelle der Region Hannover wegen Softwareproblemen für einige Tage lahm, was die Sache zusätzlich verkompliziert - denn einen Zuschuss gibt es nur für ein angemeldetes Auto und nicht für eines, das fertig beim Händler steht. Nun kann man trefflich darüber streiten, ob diese staatlichen Zuwendungen eine gute Idee waren oder nicht - gekniffen sind Verbraucher, die sich auf das Geld eingestellt haben, dennoch. Andreas Schinkel hat die Geschichte für sie.

Ich möchte Sie herzlichst einladen, mit mir in Zivilkleidung den Kronsberg zu besuchen. Lassen Sie uns (... ) auf meine Kosten einen Kaffee am Thie trinken und dabei den Jugendlichen beim Messer- und Pistolenspiel zuschauen. Mit etwas Glück sehen Sie auch im Gebäude ein Feuerwerk, wenn ein 13-jähriger Schüler (...) einen Knallkörper vor dem Eingang vom Rossmann zündet. Im Anschluss können wir in einem Laufwettbewerb herausfinden, wer schneller vor einem nicht registrierten Kampfhund weglaufen kann. Olaf M., Bewohner des Kronsbergs, in einem Brief an die zuständige Kommissariatsleiterin der Polizei

Die Corona-Regeln will Ministerpräsident Weil zum aktuellen Zeitpunkt unverändert lassen. © Quelle: Moritz Frankenberg

Ministerpräsident Weil: Trotz optimistischer Experten - keine Änderungen bei Corona-Regeln in Niedersachsen

Die Corona-Entwicklung in Niedersachsen ist laut Ministerpräsident Stephan Weil beherrschbar. Die aktuell geltenden Schutzmaßnahmen sollen deswegen nicht verändert werden. Im Frühjahr könnten sie aber fallen. Jetzt lesen

