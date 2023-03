HAZ Hannover-Update: Kärtchen am Auto?

Liebe Leserinnen und Leser,

Besitzen Sie ein Auto? Dann machen Sie sich heute Morgen womöglich damit auf dem Weg zur Arbeit - und entdecken eines der aufdringlichen Kärtchen von Kfz-Händlern am Fenster. „Wir kaufen Ihr Auto“ - rufen die bunten Visitenkarten Ihnen entgegen. Dabei wollten Sie es vielleicht gar nicht verkaufen. Wer und was steckt eigentlich hinter dieser dubiosen Masche? Was planen die Händler mit den Fahrzeugen? Ist das alles legal? Diese Fragen hat sich mein Kollege Tobias Kurz gestellt und in seiner Recherche versucht, Licht in einen Graubereich zu bringen, der abseits des üblichen Kfz-Gewerbes angesiedelt ist.

So viel kann ich schon verraten: Die Urheber der bunten Kfz-Karten an Autoscheiben oder Rückspiegeln arbeiten nicht gerade transparent. Und sie werden plötzlich sehr wortkarg, wenn man Details zu ihrem Geschäftsmodell fragt. Dennoch: Lesen Sie hier, wo solche Autos mitunter landen - und was das mit der EU und dem Umweltschutz zu tun hat.

Im Graubereich der Tabelle findet sich inzwischen Hannover 96 wieder. Der Zweitligaclub hat auch am Sonntag wieder verloren - dieses Mal gegen den großen Rivalen Eintracht Braunschweig. Das ist schwer zu verdauen für die 96-Fans, zumal das Niedersachsen-Derby immer unter besonderer Beobachtung steht - auch der Polizei. Diese war aber an diesem Derby-Sonntag zunächst ausgesprochen zufrieden und lobte die Fans sogar. Reichlich Randale gab es dann aber doch. Feuerwerk flog aus beiden Fanblocks auf das Spielfeld, Toiletten wurden zerstört, Sitze herausgerissen. Und nach der Rückreise ließen einige 96-Anhänger vor dem Stadion ihre Wut raus. Wir schauen auch an dieser Stelle nochmal auf den aufregenden Tag gestern.

In dieser Woche stehen dann ja wieder eine ganze Reihe an Streiks bevor. Morgen die Klinikärzte, dann Üstra und Müllabfuhr. Auf HAZ.de erfahren Sie alles über streikbedingte Ausfälle und mögliche Alternativen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

Wir sind zusammen in die Scheiße reingerutscht und müssen da jetzt rauskommen. Marcus Mann, Manager Hannover 96 über die Derby-Pleite geben Braunschweig

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages":

Thema des Tages

© Quelle: Philipp Von Ditfurth

Ein illegales Geschäft? Wohin führt die Spur der „Kärtchenstecker“ in Hannover?

Bunt, billig und aufdringlich: Jeder Autofahrer hatte schon diese dubios anmutenden Visitenkärtchen von Kfz-Händlern in seiner Windschutzscheibe. Wer steckt dahinter? Und was passiert mit den Autos? Eine Spurensuche in Hannover zeigt: Unter dem Phänomen leiden vor allem anerkannte Verwertungsbetriebe – und die Umwelt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Ilona Hottmann

Aus Duke Burger wird Honey‘s: Nach Razzia ist der Name ruiniert – Ex-Franchisenehmer will Neustart für zwei Lokale

Die zwei Duke-Lokale in Nordstadt und Linden heißen jetzt Honey‘s: „Der alte Name ist negativ belastet“, sagt der frühere Franchisenehmer Murat Ada. Im Mai 2022 hatte es eine spektakuläre Razzia gegeben, im Prozess gegen die früheren Chefs der Burgerkette geht es um Subventionsbetrug und Schwarzarbeit. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Ilona Hottmann

Fashion Show: Wie Studierende aus Hannover sich die Mode der Zukunft vorstellen

Es ist immer auch ein gesellschaftliches Ereignis: Bei der diesjährigen Fahmoda Fashion-Show haben die Absolventinnen und Absolventen der Modeschule in der Orangerie Herrenhausen ihre Abschlusskollektionen gezeigt. Es gab viel für die Augen – und einen Blick in die Zukunft. Jetzt lesen

