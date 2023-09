HAZ Hannover-Update: Kalter Winter, heißer Winter?

Liebe Leserinnen und Leser,

es stehen uns warme Tage bevor - der Sommer kehrt so richtig zurück. Allein für heute rechnen die Meteorologen mit 13 Stunden Sonne. Da kommt es vielleicht unpassend, wenn jetzt eine Diskussion wieder beginnt, die eher mit kalten Tagen zu tun hat. Werden wir im Winter genug Gas zur Verfügung haben? Diese Frage hatte uns im vergangenen Jahr schon beschäftigt - es war für viele Menschen eine ungewohnte und massiv verunsichernde Situation. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine floss kein russisches Gas mehr nach Westeuropa. Deutschland setzte auf Flüssiggas-Terminals wie in Wilhelmshaven - dieser wurde in sehr kurzer Zeit aufgebaut und in Betrieb genommen. Knapp ein Zehntel des deutschen Gasbedarfs kann von Wilhelmshaven importiert werden. Weitere Terminals sind geplant.

Doch ist das alles ausreichend? Diese Frage wirft jetzt Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies auf. „Ich warne davor, gelassen mit der Situation umzugehen“, sagt der SPD-Politiker. Müssen wir also wieder die Heizung runterdrehen und beim Duschen Tempo machen? Die ganze Nachricht dazu hat unser Niedersachsen-Reporter Marco Seng aufgeschrieben.

Der kalte Jahreszeit könnte auch an ganz anderer Stelle eine Herausforderung werden. Auf der Baustelle des Südschnellwegs sollen ab Oktober nämlich die Rodungsarbeiten in der Leinemasch fortgesetzt werden. Gleich für den 1. Oktober planen deshalb Ausbaugegner eine große Demonstration, um eben das zu verhindern. Hannovers größte Baustelle ist zwar längst Realität, seit Monaten wird gebaggert und betoniert. Die Debatte um den Ausbau auf 25 Metern hält aber weiter an.

Unser Reporter Conrad von Meding hat sich bei seinem Besuch der Baustelle allerdings eher dafür interessiert, wie es dort vorangeht. Sein Bericht ist beeindruckend - es geht dabei vor allem um den Tunnel, der unter Hannover-Döhren durchführen soll. Ein Riesenprojekt, das erst am Anfang steht. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird es dauern, bis die ersten Autos durch die Röhre fahren können.

Zitat des Tages

„Wir haben in 15 Jahren 1 Million Euro Spenden gesammelt. Wir sind selber platt.“ Udo Niedergerke, über die Stiftung, die er zusammen mit seiner Frau vor 15 Jahren in Hannover gegründet hat

Thema des Tages

Südschnellweg-Baustelle: Geht es so voran, dass die Staus bald ein Ende haben?

Es ist ein gigantisches Bauprojekt, mitten in einer Großstadt: Am Südschnellweg entsteht ein Autotunnel, der die marode Brücke über die Hildesheimer Straße ersetzen soll. Doch was machen die riesigen Bagger, Bohrer und Betontürme dort eigentlich genau? Und: Wie schnell geht es voran? Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Wie kalt und hart wird der Winter? Niedersachsens Wirtschaftsminister befürchtet „bedenkliche Situation“

Die Füllstände der Speicher liegen derzeit bei knapp 94 Prozent. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) fürchtet allerdings, dass das für einen harten Winter nicht reichen könnte. Die Bundesnetzagentur ruft die Bürger auf, wieder Strom und Gas einzusparen. Jetzt lesen

Freizeittipps: Das ist diese Woche in Hannover los

Das Plaza-Festival, der Entdeckertag und riesige Insekten im Zoo: Das sind unsere Freizeittipps für die Woche in Hannover. Jetzt lesen

