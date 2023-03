HAZ Hannover-Update: Kampf den Rasern

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie regelmäßig die HAZ lesen, dann wissen Sie: der Druck auf Autofahrer ist in den vergangenen Monaten in Hannover erheblich gestiegen. Die Debatte um die autofreie Innenstadt war nicht zu überhören, Stichwort „Experimentierräume“. Wenig später reiften Pläne, großflächig Anwohnerparkzonen auszuweisen, letztlich das Parken in der City generell zu erschweren. Und vor allem teuer zu machen.

Auch der jüngste Vorstoß aus der Verwaltung hat die Autofahrer im Visier - diesmal allerdings diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten: Die Stadt rüstet ihre fest installierten Blitzer deutlich auf. An sechs Kreuzungen will die Verwaltung sogenannte Kombianlagen montieren, die sowohl Rotlicht- als auch Tempoverstöße registrieren. Damit reagiert die Stadt unter anderem auf einen Beschluss aus der Stadtteilpolitik, die Geschwindigkeitskontrollen in der City massiv zu erhöhen. Zudem schafft die Stadt einen neuen mobilen Blitzer an, so dass demnächst drei der Geräte im Einsatz sind. Der Kampf gegen Raser wird also härter. Gut so.

Allerdings: bei Blitzern gibt es immer auch Streitereien. Und das nicht nur zwischen vermeintlich zu Unrecht geblitzten Autofahrern und Ordnungshütern. Dabei geht es meist um zwei Dinge. Erstens: Dienen Blitzer wirklich der Sicherheit im Verkehr, oder sollen die Einnahmen nur die Kassen der Behörden füllen? Und zweitens: Sollten Blitzer nur an tatsächlichen Unfallschwerpunkten installiert werden, oder sollten sie auch präventiv wirken?

Den ersten Punkt räumt Hannover aktuell mit dem Verweis ab, für alle neuen Standorte habe „die Polizeidirektion Hannover das für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen erforderliche Einvernehmen erteilt“. Heißt im Klartext: Das Blitzen an diesen Stellen ist aus Sicht der Polizei sinnig. Um den zweiten Punkt wird in der Stadtpolitik allerdings noch gestritten. Es könne nicht sein, dass immer etwas passieren müsse, bevor die Stadt tätig wird, heißt es da etwa. Es bleibt abzuwarten, ob die Stadt Hannover diese Kehrtwende macht. Der erste Schauplatz steht allerdings schon fest: Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee. Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema das Tages.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Es ist alles festgezurrt. Es ist alles da. Ich erfülle, aber die Stadt will nicht“ Bauunternehmer Harald Nolte zu seinem Streit mit der Stadt Hannover um die Herrichtung des Ricklinger Waldschlösschens

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Jan Philipp Eberstein

Blitzeroffensive: Stadt Hannover installiert an sechs Kreuzungen Tempomesser

Die Stadt Hannover baut ihre Blitzanlagen aus. An sechs Kreuzungen will sie sogenannte Kombianlagen installieren, die sowohl Tempo- als auch Rotlichtverstöße registrieren. Zudem schafft die Stadt einen neuen mobilen Blitzer an. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Redaktion

Derby-Niederlage von Hannover 96: Polizei ermittelt nach Ausschreitungen am Stadion

Mit dem Abpfiff war das Derby nicht beendet: Nach dem 0:1 von Hannover 96 bei Eintracht Braunschweig haben frustrierte Fans der „Roten“ am Sonntagabend am eigenen Stadion die Polizei attackiert. Die hat Ermittlungen aufgenommen. Jetzt lesen

Video: Randale im Stadion beim Derby 96 gegen Braunschweig Sitze wurden angezündet und herausgerissen. © Quelle: privat

Und dann war da noch ...

© Quelle: Rainer Droese

Mit dem HAZ-Frühjahrsputz werden Gärten zu Wohlfühloasen

Zum Frühlingsanfang vergibt die HAZ-Redaktion für gute Gartenprojekte gemeinsam mit dem Gartencenter Stanze 5000 Euro. Bewerben Sie sich jetzt!

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren