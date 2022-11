HAZ Hannover-Update: Kann Hamburg VW-Aufsichtsrat?

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Julia Willie Hamburg, die neue stellvertretende niedersächsische Ministerpräsidentin und Kultusministerin von den Grünen, soll Aufsichtsrätin des Volkswagen-Konzerns werden. Neben Ministerpräsident Stephan Weil. Vor Hamburg hatte der bisherige CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann den Posten im Konzern, der zu etwa 20 Prozent im Landesbesitz ist.

Jetzt will die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) prüfen lassen, ob Hamburg das überhaupt kann. Schließlich habe sie kein abgeschlossenes Studium als Qualifikation vorzuweisen. Nicht mal einen eigenen Wagen habe sie.

Bei diesen Vorwürfen, da schwingt was mit, irgendwas aus den Neunzigern. Auch wenn die DSW noch die „feinere Klinge“ schwingt. Nicht die dicke Keule, die ein Boulevard-Blatt zuvor kreisen ließ: „Sie hat keinen Pkw und keine Ausbildung - Autohasserin (36) kontrolliert jetzt VW“ hieß es da über Hamburg.

Unsere Reporterin Katharina Kutsche kommentiert nun die Vorbehalte der DSW gegen die designierte Aufsichtsrätin als „unverschämt“. Und tatsächlich kann man ja auch so herum argumentieren: Alle akademischen Grade und Titel im VW-Vorstand und -Aufsichtsrat haben den Dieselskandal nicht verhindert. Und sie haben nicht verhindert, dass der Wolfsburger Autokonzern sich sehenden Auges in eine derart ungesunde Abhängigkeit von der Volksrepublik China begibt, wie Deutschland bis vor Kurzem in die Abhängigkeit vom billigen russischen Gas. Hamburg steht - wie die Grünen insgesamt - für eine deutliche kritische Haltung zu China. Und auch das qualifiziert sie für den Aufsichtsratsposten.

Weitere wichtige Nachrichten zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Der mehr als zwölfjährige Aufwärtstrend bei Wohnimmobilien ist zu Ende. Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Pfandbriefbanken

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Sina Schuldt/dpa

Kultusministerin Julia Willie Hamburg im VW-Aufsichtsrat? Aktionärsschützer prüfen Klage

Nach der Bildung der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen soll Julia Willie Hamburg (Grüne) einen Posten im Aufsichtsrat von VW übernehmen. Nun wollen Aktionärsschützer vor Gericht dagegen vorgehen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren