HAZ Hannover-Update: „Kapitalschaden“ bei der S-Bahn

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Freitag! Heute hat unser Hannover-Update zwei Schwerpunkte: Zum einen die S-Bahn rund um Hannover und ihre Probleme. Zum anderen die Wohnungsmietpreise in Stadt und Umland.

Für S-Bahn-Kunden war der Donnerstag kein guter Tag. Da war zunächst der durch ein Eichhörnchen verursachte Oberleitungsschaden in Hannovers Süden am Morgen, der weite Teile des Verkehrs bis auf Weiteres lahmlegt. Und dann kam am Abend noch ein Problem am Nordstadtbahnhof dazu, zu dessen zwischenzeitlicher Schließung Schäden am Dach führten. Welche Linien voraussichtlich wie lange betroffen sein werden, darüber informieren Sie die Kollegen Manuel Behrens, Christof Perrevoort und Katharina Kalinke.

Währenddessen hat sich unser Immobilien-Fachmann Conrad von Meding den hannoverschen Mietmarkt einmal genauer angesehen. Und das vor allem mit Blick auf die Frage, wie sich die Preise in den 52 Stadtteilen der Landeshauptstadt sowie in den 20 Umlandkommunen in den vergangenen drei Jahren entwickelt haben. Dazu hat Michael Soboll, einer unserer Chefs vom Dienst, für Sie interaktive Grafiken gebaut, auf denen Sie all diese Informationen wunderbar ablesen können. Wo sind die Preise während und nach der Corona-Krise gestiegen, wo sind Sie gefallen? All das finden Sie in unserem zweiten Thema des heutigen Tages.

Das Zitat des Tages stammt aus einer wunderschönen Geschichte, die unsere Volontärin Nina Hoffmann aufgeschrieben hat. Sie handelt von Marie und ihrem Schwager Furkan. Marie hat das Down-Syndrom, und Furkan und sie sind einfach ein unschlagbares Duo. Wenn Marie ihre Schwester und ihren Schwager in Hannover besucht, haben beide immer viel Spaß miteinander - und sie teilen diesen Spaß mittlerweile mit gut 130.000 Menschen auf TikTok. Warum sie das tun und wie es dazu kam, lesen Sie heute hier bei uns.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich bin stolz auf mich. Marie, TikTok-Star mit Down-Syndrom

Thema des Tages

Nach dem Oberleitungsschaden ging in Hannovers S-Bahn-Netz vielerorts nichts mehr. © Quelle: Antje Bismark

Oberleitungsschaden bei S-Bahn in Hannover: Ausfälle könnten noch Tage dauern

Der Oberleitungsschaden vom Donnerstagmorgen wird sich wohl auch in den nächsten Tagen auf mehren S-Bahn-Linien in Hannover bemerkbar machen. Denn auf einer Länge von 500 Metern riss ein Güterzug die Leitung herab – und die muss nun repariert werden. Jetzt lesen

Mieten in Hannover

© Quelle: Marco Rauch/dpa

In welchen Stadtteilen Wohnen besonders günstig ist

Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Wohnkosten haben sich in Hannover erneut erhöht – aber nicht in allen Stadtteilen gleichermaßen. In manchen Vierteln liegen die aktuellen Angebotspreise sogar unter denen von vor zwei Jahren, in anderen weit darüber. Wo die Wohnungssuche derzeit besonders lohnt, zeigen wir Ihnen anhand detaillierter Geomap-Daten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren