HAZ Hannover-Update: Kein Platz für Kinder?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Bombenräumung im Sahlkamp ist vorüber, kurz vor 18 Uhr war der Blindgänger gesprengt, und mehr als 8000 Menschen, die am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten am frühen Abend wieder zurück nach Hause. Auch wenn die Sprengung ursprünglich nicht geplant war, verlief der Einsatz weitgehend reibungslos. Und damit herzlich Willkommen in dieser neuen Woche und im Alltag.

Womit wir beim Thema wären, denn auch im Alltag läuft ja längst nicht immer alles nach Plan. Kaum jemand weiß das besser als Eltern, deren Kinder einen Kindergarten oder die Krippe besuchen. Immer wieder fällt in den Kitas in der Region Hannover kurzfristig die Betreuung aus, weil es nicht genügend Personal gibt. Da macht es kaum einen Unterschied, in welcher Stadt oder Gemeinde der Region die Familien leben: Die Probleme und Nöte scheinen austauschbar zu sein.

Wobei die Eltern fast schon glücklich sein können, dass ihre Kinder überhaupt einen Platz in einer Krippe oder einem Kindergarten gefunden haben, wie meine Kollegin Jutta Rinas beim Blick in den Kita-Bericht der Region festgestellt hat. Denn auch wenn es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gibt, steht nicht mehr für jeden Jungen oder jedes Mädchen in Hannover und Umland ein Platz in Kindergarten oder Krippe bereit.

Wie sich die Lage in Ihrer Stadt oder Gemeinde darstellt, können Sie in einer Übersicht erkennen, die wir hier für Sie zusammengestellt haben.

Ob sich kurzfristig etwas ändert? Regionssozialdezernentin Andrea Hanke ist da eher zurückhaltend. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Bedarf an Kita-Plätzen weiter steigen wird“, sagt sie.

Es gibt schönere Aussichten. Dennoch: Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Wie eine Prinzessin sieht sie aus, oder?“ Sabine Müller über ihre Tochter Mandy, die 2008 im Alter von 18 Jahren spurlos verschwand.

Thema des Tages

© Quelle: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

Zu wenige Kita-Plätze in der Region Hannover: So ist die Situation in Ihrer Kommune

Trotz Rechtsanspruch: Nicht für jedes Kind in Hannover gibt es einen Kita-Platz

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Büro Harzer Grieger

Leuchtstele, Tribüne und Wasserspiele: So soll der neue Steintorplatz in Hannover aussehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: imago/Jan Huebner

... das Pokallos

