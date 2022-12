HAZ Hannover-Update: Keine Schule heute!

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Sollten Sie unser Hannover-Update schon früh lesen: Aufgepasst: Wetterdienste und Feuerwehr warnen für die Morgenstunden vor Blitzeis bei uns in der Region. Die Straßen und Wege könnten glatt sein. Aus diesem Grund fällte heute in der Region Hannover auch die Schule aus.

Auch gestern war Eis ein Thema - nämlich das auf Seen und Teichen, das zwar vertrauenswürdig aussieht, es aber nach Ansicht der Behörden noch nicht ist. Dennoch gingen vielerorts Menschen aufs Eis, mitunter musste die Polizei sie dort wieder herunterbitten. Alles rund ums Thema Eis und Glätte finden Sie in unserem Thema des Tages. Außerdem bleiben wir auf HAZ.de natürlich ab den frühen Morgenstunden für Sie in Sachen Verkehrssituation und Schulausfall am Ball.

Unser Zitat des Tages kommt von Anna-Lena Warmbold von der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, auch an anderen Kliniken, müssen derzeit über sich hinauswachsen, um dem großen Andrang kranker Kinder Herr zu werden. Meine Kollegin Susanna Bauch hat einen Tag in der MHH-Kinderklinik verbracht und beschreibt, wie sehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kinder und Eltern dort derzeit gefordert sind. Und sie hat mit der Leiterin der Kinderklinik, Prof. Gesine Hansen, darüber gesprochen, wo die Probleme liegen und wie sie aus Sicht des medizinischen Personals gelöst werden könnten.

Und dann war da gestern Nachmittag ein hochspannendes Finale einer umstrittenen WM. Argentinien ist Weltmeister - auch das finden Sie natürlich heute in unserem Update.

Zitat des Tages

Die Patienten sind derzeit deutlich kränker. Anna-Lena Warmbold, pflegerische Bereichsleitung in der Notaufnahme der MHH-Kinderklinik

Thema des Tages

Wegen des drohenden Glatteises fällt am Montag in der Region Hannover die Schule aus. © Quelle: Katrin Kutter

Region Hannover: Unterrichtsausfall an Schulen wegen Blitzeis

In der Region Hannover geht Sicherheit vor: Wegen des drohenden Glatteises fällt der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen am Montag aus. An den Schulen gibt es eine Notbetreuung. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

WM-Finale in Katar

© Quelle: Getty Images

Elfmeter-Drama im WM-Finale: Lionel Messi führt Argentinien gegen Frankreich zum Titel

In einem dramatischen Finale hat Lionel Messi die argentinische Nationalmannschaft zum WM-Titel geführt. Im Elfmeterschießen gegen Frankreich bewies die Albiceleste die besseren Nerven. Der Equipe Tricolore reichten auch drei Tore von Kylian Mbappé nicht zum Sieg. Jetzt lesen

