HAZ Hannover-Update: Keine Stadtbahn für die MHH?

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist eines der größten Neubauprojekte in Hannover: Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) soll einen neuen Campus bekommen, Tausende Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Patienten, Angehörige und Forschende werden täglich dorthin fahren. Umso erstaunlicher ist ein Konflikt um eine neue Stadtbahnlinie zu dem Gelände, der gestern öffentlich geworden ist. Stadt und Region hatten mitgeteilt, dass das Land die bisher geplante Streckenführung zwischen Podbi und Nackenberg infrage stellt - das wäre zugleich das Aus für die erste Ringverbindung im hannoverschen Stadtbahnsystem.

Offenbar gibt es Bedenken im MHH-Planungsteam, dass die neue Trasse den Campus durchschneiden könnte, hieß es. Also eine neue Hochschulklinik ohne direkten Stadtbahnanschluss? Der Streit um das Thema gab gestern Rätsel auf, zumal die drei Beteiligten alle SPD-Genossen sind. Auf der einen Seite stehen Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, und Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Sie zeigten sich in großer Sorge, dass es künftig „eine rein auf das Auto ausgerichtete Erschließung des Neubau-Areals“ geben werde, die „weder verkehrspolitisch noch städtebaulich verträglich“ sei. Dabei verwiesen sie auf ein Gespräch mit Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs, der ihnen mitgeteilt habe, dass „landesseitig keine Stadtbahn zum MHH-Neubau mehr gewünscht sei“.

Von Mohrs kam am Mittwoch allerdings umgehend Widerspruch - er will eine solche Aussage gar nicht getroffen haben. Ist also alles nur ein Missverständnis?

Wie auch immer sich die Diskussion zwischen Stadt, Region und Land hochgeschaukelt hat: „Konstruktiv miteinander geredet wurde offenbar nicht“, schreibt mein Kollege Conrad von Meding in seinem Kommentar. Das dürfe man aber erwarten, wenn für 3 Milliarden Euro geplant und gebaut werde. Hannover habe die Chance, im Osten zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: das neue MHH-Gelände exzellent zu erschließen und dabei endlich in eine Ringlinientrasse einzuschlagen. „Diese Chance darf nicht vertan werden“, fordert der HAZ-Reporter.

Kommen Sie gut in diesen Donnerstag,

Ihre Astrid Fabricius

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Der materielle Schaden ist gegenüber dem emotionalen Schaden, den eine verwüstete Grabstätte anrichtet, vergleichsweise gering.“ Udo Möller, Sprecher der Stadt Hannover, über die Verwüstung von etwa 100 Gräbern auf dem Seelhorster Friedhof.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens (Archiv)

MHH-Stadtbahnproblem: Reden drei SPD-Spitzenpolitiker gezielt aneinander vorbei?

Im Konflikt um die Stadtbahntrasse zum neuen MHH-Campus in Hannover haben die Protagonisten erstaunlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Immerhin versuchen sie im Nachhinein, die Wogen zu glätten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christian Elsner

Tödlicher Unfall einer 28-Jährigen auf der B3 in Pattensen: Das ist laut Polizei die Ursache

Eine junge Frau aus Gehrden ist am Dienstagmorgen auf der B3 in Pattensen tödlich verunglückt. Am Tag nach dem Unfall gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. Welche Konsequenzen zieht sie aus den Erkenntnissen? Und wie gehen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute mit dem Erlebten um? Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Foto: Antje Winzer

Das Fährmannsfest wird 40: Alles Wissenswerte rund ums Festival

Vom 4. bis zum 6. August feiert das Fährmannsfest am Weddigenufer und auf der Faust-Wiese Geburtstag. Nachdem in den vergangenen Jahren das Programm abgespeckt war, gibt es in diesem Jahr viel Neues. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ