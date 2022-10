HAZ Hannover-Update: Kind gewinnt - vorerst

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie mittlerweile den Überblick darüber verloren, was bei Hannover 96 vor sich geht? Wenn ja, so wäre das verständlich. Und auch zu verschmerzen, sofern Sie sich so gar nicht für den hannoverschen Fußball-Zweitligisten interessieren. Das allerdings geht vielen Menschen in der Region anders. Doch selbst viele von denen haben vermutlich in der Hannover-96-Saga längst den Faden verloren.

Seit Dienstag ist diese Saga um ein Kapitel reicher: Das Landgericht Hannover hat entschieden, dass der Rausschmiss Kinds als Chef der Profisparte durch den Vorstand des Muttervereins nicht rechtens war und somit nichtig ist. So weit, so klar. Allerdings hat das Kapitel einen Cliffhanger: Dieses Urteil könnte sich für den Verein noch als sehr problematisch erweisen, weil es dazu führen könnte, dass 96 demnächst Probleme bekommen wird, noch eine Bundesligalizenz zu erhalten. Warum das so ist, erklären meine Kollegen Katharina Kutsche und Jonas Szemkus, die die Verhandlung gestern im Saal verfolgt haben.

Unser Zitat des Tages stammt von SPD-Mann Alptekin Kirci. Der 51-Jährige blickt auf eine 25-jährige politische Karriere in Hannover zurück. Was ihn in der Zukunft erwartet, ist indes noch unklar, denn Kirci hat bei der Landtagswahl sein Mandat verloren. Dabei war und ist Kirci nicht irgendwer in der hannoverschen SPD, schließlich war er auch lange Jahre ihr Chef. Der Text von Andreas Schinkel über Kirci hat schon am Dienstag kurz nach seinem Erscheinen sehr viele Leser von HAZ.de interessiert, vermutlich nicht nur solche aus der SPD. Zu tief sind offensichtlich die Spuren, die der Jurist in Hannovers Politik hinterlassen hat - in guten Zeiten wie bei der Wahl von Stephan Weil zum Ministerpräsidenten und in schlechten wie bei der Rathausaffäre oder der SPD-Niederlage bei der letzten Oberbürgermeisterwahl.

Martin Kind gewinnt vor Gericht – 96-Mutterverein kann ihn nicht entlassen

Im Streit zwischen Martin Kind und dem Mutterverein von Hannover 96 hat der langjährige Präsident des Fußballclubs vor dem Landgericht Recht bekommen. Das ist das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens am Dienstag. Das aber könnte neue Probleme für den Verein zur Folge haben – nämlich mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Jetzt lesen

„So ist Demokratie: Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.“ Alptekin Kirci (SPD), früherer Parteichef in Hannover, zum Verlust seines Landtagsmandats

Verbrechen in Hannover? Pilzsammler entdecken Leiche im Mecklenheider Forst

Im Mecklenheider Forst im Norden Hannovers haben Pilzsammler am Dienstagnachmittag eine Leiche entdeckt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Mann durch ein Verbrechen ums Leben gekommen sein könnte. Aufschluss sollen Rechtsmediziner bringen. Jetzt lesen

