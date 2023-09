HAZ Hannover-Update: Kinds Nachfolger

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen im Wochenende! Und gut, dass Wochenende ist, da bleibt vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen als sonst. Denn zu lesen gibt es heute einiges.

Da ist zunächst Hannovers Innenstadt, die eigentlich demnächst „autoarm“ werden soll. So hat es der Oberbürgermeister von den Grünen in dieser Woche jedenfalls gemeinsam mit seinem Baudezernenten von der SPD verkündet, nachdem man vorher monatelang darüber verhandelt hatte - dem Vernehmen nach auch mit den grün-roten Stadtpolitikern. Oder doch nicht? Jedenfalls überraschte Hannovers SPD gestern damit, dass sie sich auf einer Pressekonferenz plötzlich querstellte und Onay die Gefolgschaft verweigerte. Man fürchte Verschlechterungen für Bus und Bahn, den Wegfall von Parkgebühren und sei überhaupt viel zu spät informiert worden, hieß es da. Tja. Das lässt eigentlich nur drei Interpretationen zu. Erstens: Grün und Rot reden nicht miteinander. Das wäre schlecht für Grün-Rot. Zweitens: Innerhalb der SPD redet man nicht miteinander. Das wäre schlecht für die SPD. Oder drittens: Wir erleben schon jetzt die ersten Ausläufer eines Wahlkampfes, der bis 2026 dauern könnte. Das wäre schlecht für die ganze Stadt. So oder so: Was genau der SPD am den Innenstadtplänen des Oberbürgermeisters nicht gefällt, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Dann ist da Martin Kind. Dem gehören, ob es den Fans nun gefällt oder nicht, die meisten Anteile an Hannover 96. Und schon lange fragen sich viele dieser Fans, an wen diese Anteile und damit die Hauptverantwortung für den Club übergehen, wenn Martin Kind sie irgendwann einmal abgibt. Dazu hat Kind sich jetzt geäußert, als Katharina Kutsche, Karl Doeleke und ich ihn in dieser Woche in Großburgwedel besucht haben. Die Antwort ist hochinteressant - und steht in unserem Zitat des Tages.

Und schließlich Regionspräsident Steffen Krach. Der darf nunmehr, so hat es die Regionsversammlung beschlossen, Geschenke im Wert von bis zu 80 Euro annehmen. By the way: Was hat eigentlich so ein 96-Trikot in letzter Zeit gekostet? Na ja.

Und sonst? Stand eine Aktivistin der sogenannten Letzten Generation in Hannover vor Gericht, spielt Apache 207 demnächst mehr als einmal in Hannover und hat ein hannoversches Kleidungsgeschäft einen Pulli aus der Asservatenkammer der Polizei verkauft. Was da los war? Lesen Sie heute bei uns. Viel Spaß!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Für meine Seite wird mein Sohn Matthias Gesellschafter. Martin Kind, Mehrheitsgesellschafter bei Hannover 96, über die Pläne für seine Nachfolge

Thema des Tages

Nach dem Umbau (links): So könnte die Joachimstraße (rechts das Ernst-August-Carrée, links die Galerie Luise) nach dem Umbau der Innenstadt Hannovers aussehen. Rechts ist der gegenwärtige Zustand zu sehen. © Quelle: Willner (Computersimulation), Landeshauptstadt Hannover

Verkehrskonzept für Hannovers Innenstadt: SPD verweigert Onay die Gefolgschaft

Die SPD in Hannover will das von OB Belit Onay (Grüne) vorgeschlagene autoarme Verkehrskonzept für die Innenstadt aktuell nicht mittraggen. Sie fürchtet Verschlechterungen für den ÖPNV, den Wegfall von Einnahmen durch Parkgebühren und sieht viele Betroffene nicht beteiligt. Jetzt lesen

