HAZ Hannover-Update: Kita in Not

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Wenn Sie Kinder in einem Kindergarten haben oder mal hatten, dann können Sie vermutlich schmerzlich nachfühlen, wie es denjenigen Eltern aus Lehrte-Hämelerwald geht, von denen mein Kollege Achim Gückel berichtet. In ihrer städtischen Kita ist es in den vergangenen vier Monaten genau 128-mal zu Betreuungsengpässen gekommen - sie haben mitgezählt. Das ist nicht nur für die Kinder schlecht. Auch und gerade die Eltern sind verzweifelt. Einige von ihnen fürchten den Verlust ihres Jobs, manche haben bereits den kompletten Jahresurlaub verfrühstückt, weil die Kita so oft passen musste.

Nun hat die Kita in Hämelerwald ein paar spezifische Probleme, wie Gückel erklärt. Im Grundsatz aber hat sie die gleiche Not wie alle Kindergärten bei uns in der Region und darüber hinaus: Es fehlt an qualifiziertem Personal. Wie groß die Not ist und was man in Lehrte jetzt konkret unternimmt, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

In Not ist auch Serkan Sariyar. Er ist Wirt des Fasanenkrugs, und dem droht wegen möglicher Neubaupläne des Discounterriesen Lidl möglicherweise der Abriss. Das löst im Viertel große Empörung aus, wie mein Kollege Simon Benne berichtet. Und nicht nur das Lokal ist in Gefahr, sondern das ganze Einkaufszentrum Fasanenkrug. Was Serkan Sariyar davon hält, lesen Sie in unserem Zitat des Tages.

Und dann gibt es Neuigkeiten vom geplanten Konzernumbau des Klinikums Region Hannover (KRH). Heute entscheidet die Regionsversammlung über die sogenannte Medizinstrategie 2030, in der es auch um massive Einschnitte etwa für die Häuser in Laatzen und Lehrte geht. Bisher sah es so aus, als könnte der Plan von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) schiefgehen und das Programm abgelehnt werden, weil zwei Abgeordnete seiner Partei nicht einverstanden waren. Gestern aber gab es eine überraschende Wende. Mehr dazu heute in unserem Update.

Und dann war Herbert da. Herbert Grönemeyer spielte am Montagabend in Hannovers größter Halle und enttäuschte seine Fans einmal mehr nicht. Alles zu seinem Auftritt lesen Sie heute bei uns.

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Bei einem Abriss würde ein Stück Geschichte kaputt gehen. Serkan Sariyar, genannt „Musti“, Wirt des vom Abriss bedrohten Fasanenkrugs

Thema des Tages

Protest vor der städtischen Kita: In Hämelerwald fallen immer wieder Betreuungszeiten aus. Die Eltern nennen die Situation schlichtweg eine Katastrophe. © Quelle: Achim Gückel

128-mal in vier Monaten fehlt Betreuung: Wie die Personalnot in einer Lehrter Kita die Eltern verzweifeln lässt

Ärger, Frust und Verzweiflung unter Eltern: In der städtischen Kita in Lehrte-Hämelerwald häufen sich die Tage, an denen die Betreuung einzelner Gruppen ausfällt. Immer wieder müssen die Eltern selbst einspringen. Manche haben schon jetzt ihren Jahresurlaub verbraucht, andere bangen um ihren Job. Jetzt lesen

Herbert Grönemeyer live in Hannover

Neue Klassiker: Auch bei den Stücken vom neuen Grönemeyer-Album sind die Zuhörer bei seinem Konzert schon textsicher. © Quelle: Ilona Hottmann

„Das ist los!“ Herbert Grönemeyer in der ZAG-Arena

Ermutigungen, Aufrichtungen, Krisenbalsam: Herbert Grönemeyer singt in der ZAG-Arena, was los ist. Er präsentiert sein neues Album „Das ist los!“ und bringt auch reichlich Jurassic-Rock mit „Männer“ und „Bochum“. Jetzt lesen





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

