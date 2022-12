HAZ Hannover-Update: Klinikum im Umbruch

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen in unserem heutigen Newsletter. Der enthält heute, neben vielen anderen interessanten Geschichten und Nachrichten, drei lokale Themen, die für viele Menschen bei uns in der Region von großer Bedeutung sind. Eins für die ganze Region, eins mindestens mal für einen Stadtteil und eines für einzelne Straßen in der Landeshauptstadt - und die Zukunft der Verkehrsplanung insgesamt.

Vermutlich fast jeder von uns ist schon einmal in irgendeiner Form mit einem der Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover (KRH) in Berührung gekommen. Dem Verbund gehören Häuser in Stadt und Umland an, etwa das Siloah und das Nordstadtkrankenhaus in Hannover sowie Kliniken in Gehrden, Neustadt, Lehrte oder Laatzen. Leider geht es dem KRH, ebenso wie vielen anderen Krankenhäusern in Deutschland, derzeit finanziell gar nicht gut. Dass ein Umbruch würde kommen müssen, liegt seit Jahren auf der Hand - nun ist die Situation so ernst, dass er unausweichlich ist. Was geplant ist und wo Kliniken ganz schließen oder schrumpfen sollen erklärt mein Kollege Jens Heitmann. Außerdem finden Sie in unserem Thema des Tages erste Reaktionen auf die Pläne der KRH-Geschäftsführung und Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Derweil ist der Kronsberg in Aufruhr. Nach langen Jahren bricht sich bei vielen Bewohnern des Viertels der Unmut über eine größer werdende Gruppe Jugendlicher Bahn, die den Stadtteil durch Vandalismus, Bedrohungen und teils auch Gewalt terrorisiert - wir haben ausführlich darüber berichtet. Nun reagiert die Polizei im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Voigt auf die Vorwürfe, sie schaue seit Jahren nicht richtig hin. Und die Anwohnerinnen und Anwohner machen sehr handfeste Pläne, wie es weitergehen soll.

Und dann sind da, drittens, Hannovers Fahrradstraßen. Die sind einem Gerichtsurteil zufolge nicht so beschaffen, wie eine Fahrradstraße sein sollte. Kurz gesagt: So, wie Hannovers Fahrradstraßen bisher aussehen, sind sie halber Kram, weil vielfach weder Fahrrad- noch Autofahrer genügend Platz haben. Jetzt macht sich die Verwaltung daran, dem Urteilsspruch zu folgen und alle Straßen zu überprüfen oder auch schon umzubauen. Mein Kollege Andreas Schinkel weiß mehr.

Die persönliche Betroffenheit von Opfern oder Geschädigten geht weit tiefer als die objektive Statistik und prägt die Menschen meist nachhaltig, was sich im Ergebnis negativ auf ihr Sicherheitsgefühl auswirkt. Das ist mir nicht nur bekannt, das kann ich sogar sehr gut verstehen. Vanessa Lehmann, Leiterin des für den Kronsberg zuständigen Polizeikommissariats Döhren, über die Sicherheitslage in dem Viertel

Nordstadt-Krankenhaus in Hannover: Was bedeuten die Umstrukturierungspläne für den Standort? © Quelle: Uwe Dillenberg (Archiv)

Aus für Lehrte, Schrumpfkur in Laatzen, Umzug aus der Nordstadt: Die Klinikums-Pläne im Detail

Einige wichtige Aspekte der geplanten Umstrukturierung des Klinikums Region Hannover zeichnen sich bereits ab. Noch gibt es aber keine Entscheidung. Der Aufsichtsrat sieht noch Diskussionsbedarf. Jetzt lesen

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

