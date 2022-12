HAZ Hannover-Update: Kollaps der Kinderkliniken?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Mittwoch! Ich hoffe, Sie sind gesund. Und Ihre Kinder, so sie welche haben, ebenso. Wenn das so ist, sind Sie derzeit eher die Ausnahme als die Regel. Diesen Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man sich so in der Bekanntschaft umhört - und wenn man die Zahlen aus Niedersachsen hört. Eine Million Menschen sind da derzeit krank, meist handelt es sich in irgendeiner Weise um Atemwegserkrankungen. Besonders betroffen: Kinder.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte all das zuletzt im Interview mit der HAZ zwar nicht kleingeredet, aber durchaus betont, dass die Situation auch an den Kinderkliniken noch beherrschbar sei. Das wiederum stößt bei vielen von denen, die dort arbeiten, auf wenig Verständnis. Britta Lüers und Susanna Bauch haben zusammengetragen, wie dort die Stimmung ist.

Gleichzeitig beschäftigen wir uns heute im Hannover-Update mit zwei Razzien. Zum einen mit der gegen Klimaschützer, gegen die gestern an elf Orten in Deutschland die Polizei ausgerückt ist - auch in Hannover. Und zum anderen mit der vor einigen Tagen gegen sogenannte „Reichsbürger“. Dass dort der hannoversche Ex-Polizist Michael Fritsch im Visier der Behörden stand, hatten wir schon ausführlich beleuchtet. Jetzt hat sich wiederum Britta Lüers einmal mit der Vorgeschichte des zweiten hannoverschen Verdächtigen beschäftigt: mit dem Rechtsanwalt Tim Paul G.. Wie ein Studienfreund und frühere Geschäftspartner auf den Vorwurf reagieren, G. könnte in der „Reichsbürger“-Szene unterwegs sein, lesen Sie ebenfalls heute bei uns.

Zitat des Tages

„Und jetzt? Ja, das ist beängstigend, wenn die Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“ Carla Hinrichs, Sprecherin der Umweltaktivistengruppe "Letzte Generation"

„Wir sind längst im Worst Case“: Warum Kinderkrankenpfleger Alarm schlagen – und die Ministerin kritisieren

„Wir sind längst im Worst Case": Warum Kinderkrankenpfleger Alarm schlagen – und die Ministerin kritisieren

Kranke Kinder, keine Kapazitäten, drohende Triage: Das medizinisches Personal wehrt sich gegen eine Verharmlosung der Not in den Kinderkliniken. Das werfen einige auch Gesundheitsministerin Behrens vor.

