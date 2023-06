HAZ Hannover-Update: Kommt jetzt das Abitur nach Maß?

Liebe Leserinnen und Leser,

Schule verändert sich. Das wissen alle, die einmal Schülerinnen und Schüler waren. Und das ist oftmals das Leid der Lehrerinnen und Lehrer, die sich zu Beginn eines neuen Schuljahres durch immer neue Lehrpläne arbeiten müssen, oftmals nicht einmal mit dem gewünschten Effekt. Es ist also keine Überraschung, dass die jüngsten Reformgedanken des Landes Niedersachsen zum Thema Schule schon zu einem Zeitpunkt Kritik hervorrufen, zu dem das Konzept nicht einmal ansatzweise fertig ist.

Meine Kollegin Saskia Döhner hat zur Bildungssituation der niedersächsischen Gymnasien recherchiert. Denn beim Abitur sehen Experten und Expertinnen Reformbedarf. Zwar ist der Anteil der Bestnoten im Vergleich mit anderen Bundesländern zuletzt gestiegen. Beim Durchschnitt der Abiturnoten dagegen liegt Niedersachen weit hinten.

Das Kultusministerium geht gedanklich deshalb schon einmal neue Wege: Das Abitur soll vergleichbarer werden. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen in ihrem eigenen Tempo und nicht mehr nur nach einheitlichen, von oben angeordneten Vorgaben lernen können. Das ist erklärtes Ziel der rot-grünen Landesregierung, das sie im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Auch Abschlussprüfungen sollen nicht mehr nur zentral, sondern im eigenen Takt möglich sein. Wie das genau laufen soll, wird derzeit noch beraten.

Sicher jedoch ist: Schule verändert sich.

Thema des Tages

Wie geht es weiter mit dem Abitur? Niedersachsen wird besser bei den Bestnoten, bleibt sonst aber eher im Mittelfeld. Woran liegt das? © Quelle: picture alliance / dpa

Wie das Abitur besser werden soll

Macht bald jeder seinen Schulabschluss, wann er will? Ganz so weit will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) nicht gehen. Dennoch sehen Bildungsexperten beim Abitur Reformbedarf. Auch deshalb will das Kultusministerium mehr Individualität beim Lernen zulassen – dazu gehört auch ein mögliches Abitur im eigenen Tempo.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Auftakt mit Sternenfahrt: Von unterschiedlichen Startpunkten aus ging es über den Schnellweg zum Maschsee. © Quelle: Tobias Woelki

Das war beim Stadtradeln in Hannover los

Mit einer großen Sternfahrt und einem Familienfest am Maschsee hat das diesjährige Stadtradeln in der Region Hannover begonnen. 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren am Sonntag mit – kurzfristig war dafür auch der Westschnellweg gesperrt. Jetzt lesen.

Und dann war da noch ...

Ruht in sich: Ingrid Wittkopf-Büchner, Menschen in Hannover © Quelle: Bert Strebe

... Hannovers „Dennoch-Frau“

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt HAZ-Redakteur Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um Ingrid Wittkopf-Büchner. Jetzt lesen.

