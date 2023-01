HAZ Hannover-Update: Kommt jetzt der Winter?

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Freitag! Es waren gestern Nachmittag nur ein paar zarte Flocken, die sanft gen Boden rieselten und beim Auftreffen sofort wieder verschwanden. Aber sie könnten leise Vorboten gewesen sein. Meteorologe Dominik Jung sagt für Sonntag eine „weiße Landschaft“ in der Region Hannover voraus. Bereits am Vormittag soll es schneien. Bis zu drei Zentimeter sind angeblich drin.

Im Harz sind schon bis zu zehn Zentimeter Schnee gefallen. „Endlich ist er zurück“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn in Braunlage, Fabian Brockschmidt, am Donnerstag. Auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt will er ab Sonnabend wieder die Lifte laufen lassen. Mindestens der Bereich Hexenritt solle geöffnet werden.

Auch die Gondelbahn am Wurmberg soll am Wochenende wieder fahren. Von der Talstation direkt im Ort Braunlage wird sie zunächst Rodler auf den Gipfel bringen, sagte Brockschmidt. Möglichst schnell sollen dann alle Lifte und Pisten für Ski- und Snowboardfahrer in Betrieb genommen werden.

Wie das Wetter wird und wie sich die Wintersportorte im Harz auf den Neustart vorbereiten, lesen Sie im Thema des Tages.

Der Schnee kommt also, aber zumindest heute vermutlich kaum oder keine Post. Nach dem vorläufigen Scheitern der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hatte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Von 21 Uhr an legten unter anderem Mitarbeiter im Briefzentrum Pattensen mit rund 700 und im Paketzentrum Anderten mit rund 600 Beschäftigten die Arbeit nieder. Damit dürfte die Zustellung im gesamten Raum Hannover eingeschränkt sein. Wie es im Tarifstreit weitergeht, verrät Ihnen mein Kollege Bernd Haase.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Man hätte Menschen aus der Praxis beim Entwickeln des Formulars fragen sollen.“ Sachbearbeiterin Lena Rosahl über das neue bundeseinheitliche Formular, das die Stadt Hannover seit dem 1. Januar für jeden Antrag auf Elterngeld verwenden muss

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Sina Schuldt/dpa

Schnee in Hannover: So wird das Wetter am Freitag und am Wochenende

In Niedersachsen und auch der Region Hannover werden in den kommenden Tagen Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Und so sind die Aussichten für Freitag und das Wochenende. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Optimistisch: Lucas-André Welsch ist nach seinem Unfall am Silvesterabend wieder zu Hause. © Quelle: Rainer Dröse

Feuerwerk an Silvester ins Auge: So geht es dem jungen Mann heute

Am Silvesterabend bekam ein 18-Jähriger in Sehnde eine Feuerwerksfontäne ins Auge, jetzt wurde der junge Mann aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entlassen. So geht es ihm jetzt. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann waren da noch ...

1998: Mit dem Slogan "Der nächste Kanzler muß ein Niedersachse sein" freuen sich begeisterte SPD-Anhänger nach der Landtagswahl in Niedersachsen in Hannover über den Wahlerfolg Gerhard Schröders. © Quelle: picture-alliance / dpa

... die Problemlöser aus Niedersachsen

Schon wieder ein Niedersachse. In der Bundesregierung soll der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius eine starke Säule bilden – neben Sozialminister Hubertus Heil. In der SPD gilt der Vorsitzende Lars Klingbeil als Mann der Zukunft. Alle drei kommen aus dem gleichen Bundesland wie einst Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel und Peter Struck. Ist das alles Zufall? Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren