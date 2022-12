HAZ Hannover-Update: Kompromiss beim Südschnellweg?

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

guten Morgen am letzten Tag vor Heiligabend! Kurz vor dem Fest ist tatsächlich noch einmal Bewegung in eine Diskussion gekommen, die Hannover seit Monaten umtreibt: Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) und der von ihm ins Leben geholte Runde Tisch zum Ausbau des Südschnellwegs haben sich in Berlin mit einer Abordnung aus dem Bundesverkehrsministerium getroffen. Thema: Finden sich bei den Neubauplänen möglicherweise Kompromisslinien, die die Bedenken von Umweltschützern aufnehmen? Diese kritisieren seit jeher die geplante Dimension des neuen Schnellweges, der nach aktuellem Stand deutlich breiter werden soll.

Nach dem, was nach der Unterredung zu hören war, ist ein Kompromiss zumindest nicht ausgeschlossen. Mein Kollege Marco Seng war mit in Berlin und berichtet von der Befriedungsmission des Ministers.

Unterdessen hat sich in Hannover für zwei trauernde Familien Tragisches ereignet. Beide mussten feststellen, dass nach dem Tod eines geliebten Angehörigen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die Leichname vertauscht worden sind. Das ist ohnehin schlimm genug, wird aber durch einen besonderen Umstand noch umso komplizierter. Mein Kollege Manuel Behrens erzählt Ihnen die ganze Geschichte, die auch das Zitat des Tages für unser heutiges Update liefert.

Darüber hinaus ist unser heutiger Newsletter voll mit hannoverschen und niedersächsischen Zukunftsthemen. Jens Heitmann hat mit der Spitze des Regionsklinikums (KRH), Barbara Schulte und Matthias Bracht, ausführlich über die Zukunft des Krankenhausverbundes gesprochen - unter anderem darüber, was die Konsolidierungspläne konkret für Häuser wie die in Lehrte oder Laatzen bedeuten. Andreas Schinkel erklärt, wie der Haushalt der Landeshauptstadt aussieht und wie die Vertreterinnen und Vertreter der Ratsfraktionen ihn in krisenhaften Zeiten bewerten. Und außerdem gibt es Neues für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte: Die einen sollen demnächst mehr Deutsch und Mathe bekommen, die anderen vorerst nicht mehr Geld.

Und dann ist da noch die Hannoveranerin Hannah Seyfert, die in San Francisco einen Laden für deutsche Spezialitäten vor dem Aus nach 50 Jahren bewahrt hat. Eine Geschichte voll Heimatliebe und Fernweh und sehr zum Lesen empfohlen.

Wir haben Abschied von der falschen Person genommen. Sohn eines Verstorbenen aus Großburgwedel, dessen Leichnam in der MHH mit einem anderen vertauscht worden ist

Südschnellweg in Hannover - Simulation. © Quelle: Felix Riemenschneider/NLBSV

Südschnellweg-Gipfel in Berlin: Bund ist gesprächsbereit

Eine Delegation aus Niedersachsen diskutierte am Freitag mit Mitarbeitern des Bundesverkehrsministeriums über mögliche Änderungen bei der Planung für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. Der Bund signalisiert, hinsichtlich der Leinemasch gesprächsbereit zu sein. Bereits im Februar könnten die Prüfaufträge abgearbeitet sein, sagt Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Jetzt lesen

