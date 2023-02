HAZ Hannover-Update: Küsse und Kleber

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn der Opernball ruft, dann lässt sich Hannover nicht zweimal bitten. Es ist das gesellschaftliche Ereignis des Jahres, mindestens für die High Society der Landeshauptstadt. Und nun ist der Ball der Bälle nach drei Jahren Zwangspause zurück. Corona ist vergessen, die Freude war bereits beim Auftakt am Freitag überall im Opernhaus zu spüren. Und gestern Abend folgte dann der Höhepunkt des Ballwochenendes, es mischten sich zahlreiche Prominente aus der Stadtgesellschaft unters Publikum. Motto des Abends: „Bésame mucho“. Na dann.

Dabei hat die Oper keine einfache Zeit hinter sich. Der Eklat um Balletchef Marco Goecke hat dem Staatstheater erst vor wenigen Tagen bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Und nun also der große Ball mit insgesamt über 3000 Gästen. Gelingt da der Bogen zurück zur Leichtigkeit, zur Unbeschwertheit und zur Feierstimmung? Lesen Sie selbst.

Deutlich profaner wurde gestern übrigens andernorts in Hannover gefeiert, direkt auf der Straße, zünftig und klamaukig. Es ist Karneval. Um 13.11 Uhr fiel der symbolische Startschuss, und dann zogen 1200 Menschen mit zehn Festwagen und fünf Musik-und Spielmannszügen durch die Innenstadt, trotz Regenschauer. Geschätzt rund 60.000 Besucher feierten am Straßenrand mit, viele von ihnen verkleidet. Um ein Haar hätte die „Letzte Generation“ den Jecken die Show gestohlen: Aktivisten wollten erneut in Hannover mit einer Blockadeaktion für den Klimaschutz eintreten, sich auf der Straße festkleben - und damit dieses Mal den Karnevalsumzug aufhalten. Doch dazu kam es nicht. Wie es mein Kollege Manuel Behrens so anschaulich beschreibt: Die Polizei war schneller als der Sekundenkleber.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion noch einen angenehmen Sonntag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Wir verstehen natürlich, dass die teilweise späte Abrechnung bei einigen Patientinnen und Patienten Irritationen auslösen kann.“ Niko Gerdau, Sprecher des Klinikums Region Hannover, zu derzeit massenhaft verschickten Rechnungen für Jahre zurückliegende Behandlungen

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Video: Tausende Gäste feiern beim Opernball in Hannover Glanzvoll und festlich ging es beim Opernball in Hannover zu. © Quelle: Heidrich

„Endlich wieder Opernball“: Wie Hannover am Sonnabend im Opernhaus feiert

1900 Gäste feiern am Sonnabend einen ausgelassenen Abend im Opernhaus – am Ende einer „ein bisschen schwierigen Woche“. Die Eröffnungsshow ist so wunderbar bestückt, dass man gleich die Welt da draußen zumindest eine Weile zu vergessen vermag. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tobias Wölki

Messerstecherei am Steintor: Mann vor Club an der Reuterstraße verletzt

Wieder eine Auseinandersetzung mit Verletzten am Steintor: Ein Mann hat am Samstagnachmittag Stichwunden davongetragen. Er musste ins Krankenhaus. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot in dem Partyviertel vor Ort. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Nico Herzog

Kunst im öffentlichen Raum: Der bunte Würfel vor der Markthalle soll zurückkehren

Das Kunstwerk „Diamant II“, das viele Jahre vor der Markhalle in Karmarschstraße stand, soll jetzt repariert werden. Die Kosten von 90.000 Euro sollen zur Hälfte von Sponsoren getragen werden. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren