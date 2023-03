HAZ Hannover-Update: Laatzens lange Nacht

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das hatten sich die Helfer und vor allem viele Anwohner sicherlich unkomplizierter vorgestellt: Die Bombenräumung in Laatzen am Sonntag wurde zur tagesfüllenden Angelegenheit; erst in den Nachtstunden konnten die Betroffenen zurückkehren nach Hause.

20.000 Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, es war eine der größten Bombenräumungen, die die Region je erlebt hat. Doch was morgens noch mit einer gewissen Portion Optimismus begann, als die Ersten sich auf den Weg zu Verwandten, Freunden oder zu einem Ausflug machten, das entwickelte sich mit der Zeit immer mehr zu einer Hängepartie. Womöglich hatte mancher noch gehofft, dass sich nur Metallschrott in der Erde befinden könnte, doch diese Illusion nahmen ihnen die Experten schnell: An allen drei Verdachtspunkten lagen tatsächlich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, und was noch schlimmer war: Nur eine davon konnte entschärft werden, zwei Blindgänger mussten die Kampfmittelbeseitiger kontrolliert sprengen.

Meine Kollegen Johannes Dorndorff, Manuel Behrens und Astrid Köhler haben die Bombenräumung vom Anfang bis zum Ende begleitet; sie haben Helfer getroffen, viele von ihren Ehrenamtliche, die immer ein freundliches Wort übrig hatten, Polizisten und Feuerwehrleute, die fleißig klingelnd von Tür zu Tür zogen, um zu sehen, ob irgendwo nicht doch jemand zu Hause geblieben ist - und sie haben beobachtet, wie bei manchem Bewohner die Geduld mit zunehmender Stunde immer weiter sank. Wiederholt kam es zu Verzögerungen, weil sich Personen trotz Verbots im Sperrgebiet aufhielten oder wieder dorthin zurückkehrten. Um 0.15 Uhr erst war die letzte Bombe dann gesprengt.

Keine Frage: Längst nicht jeder war darauf eingerichtet, dass die Evakuierung bis in die Nacht dauern könnte. Sollten Sie also Kolleginnen oder Kollegen haben, die in Laatzen wohnen und heute müder wirken als gewohnt: Vielleicht hilft eine gemeinsame Tasse Kaffee.

Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden. Staatsanwalt Alexander Retemeyer nach dem Tötungsdelikt in Bramsche - dem zweiten in der Stadt innerhalb kurzer Zeit.

Laatzens lange Nacht

Was Quereinsteiger erleben

Quereinsteiger in Kitas: Drei Erzieherinnen und Erzieher berichten von ihrem Wechsel

Es knirscht in der Koalition: So zerstritten sind Grüne und SPD im Rat

...das teure Gemüse

