HAZ Hannover-Update: Leben im Ihme-Zentrum

Hans-Georg Burke hat es schön in seiner Wohnung, er will dort nicht weg. Diese Erkenntnis allein wäre, so erfreulich sie für Herrn Burke ist, nicht der Rede und vermutlich auch nicht der Berichterstattung wert, läge diese Wohnung nicht im Ihme-Zentrum. Der Brutalismus-Bau in Linden, eine der größten Wohnimmobilien in Europa, ist alles in allem in einem beklagenswerten Zustand - aber eben nicht überall, wie mein Kollege Andreas Schinkel bei einem ausgedehnten Rundgang erfahren hat.

Schinkel beschreibt scharfe Gegensätze. Da sind auf der einen Seite die beinahe dystopischen Verhältnisse im Erdgeschoss, in dem einst Geschäfte ansässig waren und dessen Vielfalt an Angeboten das Ihme-Zentrum nach dessen Entstehung in den 1970erjahren zur „Stadt in der Stadt“ machen sollte. Die Wohntürme dagegen zeigen sich in einem ganz anderen Licht, und viele der Wohnungen darin ohnehin. Wohnungen wie die von Hans-Georg Burke.

Mit ihm und vielen anderen hat Schinkel gesprochen, um sich ein Bild von Hannovers Problemimmobilie Nummer eins zu machen. Und er ist hindurch gegangen, hat gesehen, gehört, gerochen. Seine Eindrücke finden Sie heute in unserem Thema des Tages.

Das und mehr haben wir zum Wochenstart für Sie. Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Thema des Tages

Stillstand: Bauarbeiten sind nicht mehr erkennbar, weite Teile des Ihme-Zentrums verfallen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Rundgang durch eine Ruine: Es steht schlecht ums Ihme-Zentrum

Vor vier Jahren versprach Großeigentümer Lars Windhorst eine umfassende Sanierung des Ihme-Zentrums und eine strahlende Zukunft für den Betonklotz. Tatsächlich sind die Aussichten für Hannovers größte Problemimmobilie trüber denn je. Mehr lesen

