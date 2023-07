HAZ Hannover-Update: Leben im Tiny House

Liebe Leserinnen und Leser,

hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche! Vielleicht haben Sie ja Urlaub zu Hause und wollen den nutzen, um ein bisschen Ordnung zu Hause zu machen? Das jedenfalls nehme ich mir bei solchen Gelegenheiten oft vor, - die Umsetzung allerdings ist dann mitunter eine andere Sache. Frederik Ast und Daniel Weiß haben, so kann man annehmen, keine großen Probleme mit Unordnung. Dazu haben sie zu wenig Platz - und das ganz bewusst. Die beiden Männer wohnen nebeneinander in zwei sogenannten Tiny Houses in Linden, in jeder Hinsicht reduzierten und aufeinander gestapelten Mini-Häuschen.

Mein Kollege Bert Strebe hat Daniel Weiß schon besucht, als der in sein minimalistisches Domizil einzog, einmal zwischendurch und nun erneut. Stets mit der Frage: Würden Sie es wieder tun? Dieses Mal kam auch noch Nachbar Frederik Ast hinzu, und die Antworten der beiden auf die Frage sind interessant - unser Thema des Tages.

Eine Immobilie ganz anderer Art hat der Kollege Simon Benne besucht: Einen unterirdischen Kriegsbunker in Vahrenwald. Dort hat er nicht nur Elektriker Recep Uzuntas dabei zugesehen, wie der Licht ins Dunkel brachte, damit die turnusmäßige Inspektion des Ungetüms vorschriftsgemäß über die Bühne gehen konnte. Er hat auch in Archiven und Geschichtsbüchern nachvollzogen, welche Dramen sich im Krieg in dem Bunker abgespielt haben. Diese hochinteressante Geschichtsstunde finden Sie ebenfalls heute im Hannover-Update.

Ganz aktuell geht es einmal mehr um die Frage: Wie können wir Wasser sparen - und ist die von der Region Hannover ausgerufene Regelung, nach der je nach Uhrzeit und Temperatur nicht beregnet oder gegossen werden darf, dazu geeignet? Thomas Nagel hat den Wasserexperten Professor Stephan Köster gefragt.

Das und mehr ist unser heutiges Angebot für Sie - viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich denke, die meisten Menschen wissen, was ein unnötiger Wasserverbrauch ist. Aber wer keine Pools füllt, nicht dreimal täglich duscht und selbst aufgefangenen Niederschlag in seinem Garten nutzt, muss meines Erachtens gar nicht so viel ändern. Professor Stephan Köster, geschäftsführender Leiter des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik an der Leibniz-Universität Hannover

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

„40 Quadratmeter, das schaffe ich gar nicht mehr“: Die Tiny-House-Bewohner Frederik Ast (links) und Daniel Weiß sind sich einig, dass es eine gute Entscheidung war, sich zu beschränken. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwei Jahre Leben auf 27 Quadratmetern: Tiny-House-Bewohner aus Linden ziehen Bilanz

Ein bisschen Chic, ein bisschen Askese und weniger Öko als gedacht: Bewohner der Tiny Houses von Hanova in Hannover-Linden sprechen über den Winter auf engem Raum, das Sozialleben und die Energieeffizienz. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

„Schlimm, was der Krieg anrichten kann“: Elektriker Recep Uzuntas im Bunker unter dem Gudrun-Pausewang-Platz. © Quelle: Rainer Dröse

Lost Place in Hannover: So sieht es im unterirdischen Kriegsbunker in Vahrenwald aus

Unter dem heutigen Gudrun-Pausewang-Platz in Hannover-Vahrenwald liegt ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg – dort scheint seit Jahrzehnten die Zeit stillzustehen. Bei Luftangriffen spielten sich hier einst Dramen ab. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ