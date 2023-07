HAZ Hannover-Update: Leinen los! Das Maschseefest startet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute beginnt in Hannover wieder das Maschseefest. Die größte Party der Stadt. Das größte Fest seiner Art in Norddeutschlands sogar. Bis zu zwei Millionen Gäste hat es in der Vergangenheit bereits an Hannovers Haussee gelockt. Wenn das Wetter mitspielt, könnten es wieder so viele werden. Um 18 Uhr schneidet Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen das symbolische blaue Band durch.

Fast rund um den See öffnen Gastronomen ihre Buden und Buddeln und schenken aus. 19 Tage lang dauert die Sause.

Auch die HAZ macht ordentlich Programm. Konzerte mit der Spielvereinigung Linden Nord, Carlotta Truman und Me & Ms Jacobs etwa sind dabei. Erstere quasi alter Adel der hiesigen Volksfestbeschallung, die Mittlere hat Deutschland schon beim ESC vertreten, und Letztere sind richtig spannende Aufsteiger der heimischen Musikszene. Dazu gibt es Poetry-Slams und Table-Quiz-Treffen.

Und haben Sie schon Pläne geschmiedet, wann Sie zum See kommen?

Die wichtigen Nachrichten zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wer soll das schaffen, wenn die Facheinrichtung für Autismus meinen Sohn aufgibt? Die Mutter des zwölfjährigen Jamal über dessen Verweis vom Autismus-Zentrum

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Kevin Münkel/Hannover Marketing

Maschseefest 2023: Alle wichtigen Informationen zur Party in Hannover

Es ist das größte Seefest Deutschlands: das Maschseefest in Hannover. Auch dieses Jahr werden wieder rund zwei Millionen Menschen bei der riesigen Party im Herzen der Landeshauptstadt erwartet. Hier erfahren Sie alles – vom Essensangebot bis zu den Parkmöglichkeiten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Sicher gelandet: Hendrik Hoppe (Zweiter von links) holt die Familie Metz mit Paul (von links), Karl, Martina und Marco ab. © Quelle: Stephan Hartung

Schlafen in der Hotellobby: Was Familie Metz auf Rhodos erlebt hat

„Nur noch nach Hause und duschen“: Mehr wollten Marco Metz und seine Familie gestern nicht, als sie nach ihrem abgebrochenen Urlaub auf Rhodos in Hannover landeten. Von turbulenten Tagen mit einem guten Ende. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Michael Matthey/dpa

„Mit Musik kann man Brücken bauen“: Scorpions erhalten den Niedersächsischen Verdienstorden

58 Jahre Bandgeschichte, 110 Millionen verkaufte Tonträger, großes ehrenamtliches Engagement, klare politische Haltung: Die Scorpions, Hannovers Rock-Aushängeschild in der Welt, bekamen von Ministerpräsident Weil das Große Verdienstkreuz. Ein Heimspiel für Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs. Jetzt lesen

Kennen Sie unseren Themenpodcast „Klar so weit?“

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ