HAZ Hannover-Update: Lio und die Strategie der Letzten Generation

In der Bundeshauptstadt startet heute Morgen der Berlin-Marathon. Politik und Organisatoren hoffen auf gutes Wetter, schnelle Siegezeiten - und darauf, dass Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation nicht irgendwo auf der Strecke mit Protesten den Läuferinnen und Läufern in die Quere kommen. Die Klimaschutzbewegung hat schließlich eine neue Offensive und genau solche Aktionen angekündigt.

Und in Hannover? Keine Klebereien auf Kreuzungen seit Monaten. Noch immer hält der Deal der Bewegung mit Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen. Der „Frieden von Hannover“, wenn man so will. Für die Übereinkunft - Onay setzt sich bei der Bundesregierung mehr oder weniger nachdrücklich, aber unverbindlich für die Ziele der Letzten Generation ein, im Gegenzug erlebt die Stadt keine Straßenblockaden - gab es damals bundesweite Aufmerksamkeit. Und auch nicht wenig Kritik.

Vor Gericht in Hannover ist zuletzt beispielhaft klar geworden, was Hannover deshalb nur aus der Ferne verfolgt: Aktionen im Berufsverkehr auf ohnehin überlasteten Straßen. Eine Flut von Prozessen in ohnehin überlasteten Gerichten. Allein in Berlin sind im Zusammenhang mit den Aktionen derzeit mehr als 2400 Verfahren anhängig.

In Hannover hat nun Lilli „Lio“ Gómez als Erste der Letzten Generation vor Gericht gestanden. Sie hatte das Ernst-August-Reiterstandbild vor dem Hauptbahnhof mit Farbe begossen. Unsere Reporterin Alina Stillahn hat den Prozess zum Anlass für eine journalistische Tiefenbohrung genommen. Ihre Recherche und Analyse rund um Lios Fall zeigt einerseits beispielhaft die Strategie der Bewegung, zugleich aber - und auch das ist Teil des komplexen Themas - deren berechtigte, tiefe Sorge um die Folgen des Klimawandels, die sie antreiben.

Was fehlt, ist ein medizinisches Gesamtkonzept für die Region. Matthias Klein, HAZ-Redakteur, im Kommentar zur Lage der Gesundheitsversorgung nach der Neubau-Entscheidung für ein Burgwedeler Krankenhaus

Lio und die Strategie: Wie die Letzte Generation Gerichte und Gefängnisse für ihren Protest nutzt

Farbanschlag aufs Ernst-August-Denkmal: Aktivistin Lilli „Lio“ Gómez war wohl die Erste von der Letzten Generation, die für ihren Klimaaktionen in Hannover vor Gericht kam. Sie soll eine Geldstrafe zahlen, nimmt aber auch Haft in Kauf. Ist das sogar gewollt und gehört von Anfang an zum Protest-Plan. Jetzt lesen

Darum fährt der Sprinti im Nordosten der Region Hannover nur innerhalb der Kommunen

Ab dem 1. Oktober fährt der Rufbus Sprinti auch in Burgwedel, Burgdorf, Lehrte und Uetze. Für die Einwohnerinnen und Einwohner dürfte sich damit das Mobilitätsangebot deutlich verbessern. Allerdings: Wer Sprinti nutzt, kann sich damit lediglich innerhalb seiner Kommune bewegen. Warum ist das so? Jetzt lesen

Zum Weltgebärdentag: Lernen Sie acht Sätze über Hannover in Gebärdensprache

Am 23. September war Weltgebärdentag: Eine Expertin vom Taubblindenwerk in Kirchrode zeigt im Video, wie acht Sätze über Hannover in Deutscher Gebärdensprache (DSG) aussehen – darunter „Hannover ist die schönste Stadt der Welt“. Jetzt lesen

