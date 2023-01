HAZ Hannover-Update: Lohnt sich ein E-Auto?

Fehlzündung in Tiefgarage: 22 Menschen müssen Haus in Hannover verlassen

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Gaseinsatz in Hannover-Ahlem ausgerückt. Dort roch es in einem Mehrfamilienhaus äußerst seltsam, 22 Bewohner – darunter ein Säugling – mussten deshalb raus. Die Ursache wurde schließlich in der Tiefgarage entdeckt.