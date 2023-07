HAZ Hannover-Update: Medikamente sind knapp

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Wir haben uns seit einiger Zeit daran gewöhnt, dass nicht mehr alles jederzeit und sofort verfügbar ist. Autos, Unterhaltungselektronik, Fahrräder - auf vieles müssen Kundinnen und Kunden mittlerweile für unsere Begriffe lange warten. Und immer wieder auch: auf Medikamente.

Das ist auch bei uns in der Region Hannover so. Was sich verändert, ist die Art der Medikamente, die schwer zu bekommen sind. Bei einigen, bei denen es zuletzt noch so war, hat sich die Lage mittlerweile entspannt, schreibt meine Kollegin Susanna Bauch. Dafür gibt es jetzt bei anderen Probleme. Welche das sind und warum das so ist, hat Bauch Prof. Roland Seifert gefragt, den Leiter des Instituts für Pharmakologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Antworten finden Sie in unserem Thema des Tages.

Das Zitat des Tages kommt von der Pressestelle der Polizei Hannover. Dort hat mein Kollege Manuel Behrens nachgefragt, was eigentlich aus dem spektakulären Fall eines Jaguar-Fahrers geworden ist, der angegeben hatte, an einer Langenhagener Tankstelle von zwei möglichen Räubern entführt und in seinem Auto bis nach Sachsen-Anhalt gefahren worden zu sein. Mittlerweile stellen sich nämlich einige Fragen zur Plausibilität dieser Geschichte. Aus den berühmten ermittlungstaktischen Gründen sagt die Polizei nicht viel dazu - nur eben diesen einen, durchaus interessanten Satz.

Zitat des Tages

Es gibt gewisse Diskrepanzen in den Aussagen. Polizei Hannover, zum Fall eines mutmaßlich entführten Jaguar-Fahrers

Thema des Tages

Versorgungsengpass: Viele Medikamente sind deutschlandweit nicht mehr verfügbar. © Quelle: Franziska Hubl

Asthmaspray und Novalgin: Immer neue Arzneien werden knapp

Die Liste der Lieferengpässe von Medikamenten wird immer länger: Derzeit sind besonders Asthmapatienten vom Nachschubmangel betroffen, die zuständige Bundesbehörde lockert die Auflagen. Jetzt lesen

