HAZ Hannover-Update: Mehr Raum fürs Rad

guten Morgen an diesem Donnerstag! In den Städten ist der Platz auf der Straße ein knappes Gut. Auch in Hannover ist es voll auf den Straßen, und es wird in diesem Jahr mit rund 1500 geplanten Baustellen nicht besser, wie Sie von meinem Kollegen Michael Soboll gestern Morgen im Update erfahren haben.

Der dichte Verkehr dürfte auch eine Rolle spielen, wenn es um die Stimmung unter den Verkehrsteilnehmern geht. Denn die ist deutschlandweit schlecht, egal ob nun Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger sie bewerten. Rund 60 Prozent der Automobilisten empfinden die Atmosphäre unterwegs als stressig, etwa die Hälfte der Radfahrer fühlt laut dem Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) dasselbe.

Dabei ist den Radfahrenden ein gutes Sicherheitsgefühl, die Akzeptanz von Radfahrenden durch andere Verkehrsteilnehmer und ein konfliktfreies Miteinander von Rad- und Autoverkehr besonders wichtig. Dem will die Region Hannover nun Rechnung tragen: Sie will Fahrradhochburg werden - so hat es Regionspräsident Steffen Krach (SPD) formuliert. Die 21 Städte und Gemeinden wollen unter anderem die Fahrradstreifen auf den Straßen besser von den Fahrspuren für den Autoverkehr trennen, damit sich Fahrradfahrende sicherer fühlen.

Das Konzept der sogenannten „Protected Bike Lane“ soll sich an vielen Stellen auch ohne den teuren Bau neuer Bürgersteige umsetzen lassen. Als Abgrenzungen zum Autoverkehr kommen zum Beispiel Blumenkübel, Betonelemente oder Poller infrage.

Die Pläne werfen ein Schlaglicht auf eine Entwicklung, die sich nicht nur in Hannover vollzieht. In ganz Deutschland entstehen neue Radwege, Radschnellverbindungen werden eingerichtet, und generell soll mehr Rücksicht auf Zweiräder genommen werden. Wo seit den Fünfzigerjahren das Auto im Mittelpunkt der meisten städte- und verkehrsplanerischen Überlegungen stand, soll zukünftig das Fahrrad mehr Raum einnehmen. Die Frage, wem die Stadt gehört, wird ein Stück weit neu verhandelt.

Inwieweit die neue Vereinbarung zwischen den 21 Regionskommunen darauf Einfluss nimmt, wird sich zeigen müssen. Denn diese ist nicht verbindlich, sondern erst einmal nur eine Absichtserklärung. Alle Einzelheiten zu den Plänen erfahren Sie von meinem Kollegen Christian Bohnenkamp in unserem Thema des Tages.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Drei Generationen haben vom Atomstrom profitiert – 30.000 Generationen müssen die Folgen ausbaden.“ Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) bei einem Besuch Im Schacht Konrad in Salzgitter. 2027 soll das Endlager fertig sein – und Platz für rund 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Atommüll bieten.

Thema des Tages

Sollen Standard werden: Deutlich vom Autoverkehr getrennte Radwege wie hier an der Hildesheimer Straße. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Poller sollen Radfahrer in der Region Hannover schützen: „Wollen Fahrradhochburg werden“

Die 21 Kommunen der Region Hannover haben sich auf neue Standards beim Bau von Radwegen geeinigt. Die nur mit Farbe aufgemalten Markierungen sollen der Vergangenheit angehören, stattdessen Poller und Blumenkübel Radfahrer schützen. Doch der Deal hat auch Schwächen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Zwei Schwerverletzte: Der 25 Kilogramm schwere Gullydeckel schlug in einen VW Golf auf der A7 bei Hildesheim ein. © Quelle: Clemens Heidrich/dpa (Archiv)

Neue Festnahmen in Hildesheim: Männer sollen Gullydeckel auf A7 geworfen haben

Überraschende Entwicklung im Fall des Gullydeckel-Wurfs bei Hildesheim auf die A7: Die Polizei hat zwei junge Männer festgenommen, die für die Attacke verantwortlich sein sollen – nur wenige Stunden nachdem klar war, dass der ursprüngliche Tatverdächtige nicht mehr im Visier der Ermittler steht. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Mehrheitlich braun und kahle Flächen: Das Zeitraffer-Video zeigt binnen einer halben Minute, wie sich der Zustand des Harzes seit 1984 verschlechtert hat. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

... der Harz im Wandel der Zeit

Ein neues Google-Earth-Projekt hat aus Satellitenbildern ein Video des Waldes seit 1984 erstellt. Die Zeitrafferaufnahme zeigt deutlich, wie sehr sich der Zustand der Bäume durch Sturm, Klimawandel und Käferbefall verschlechtert hat. Jetzt lesen

