HAZ Hannover-Update: Mehr Realismus bei den Kitas?

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, heißt es immer so schön. Wer allerdings die aktuelle Lage in den Kitas in den Blick nimmt, kann da schon mal ins Grübeln kommen. Die Diskussion um frühkindliche Bildung wird beherrscht von Themen wie Personalnot und verkürzten Betreuungszeiten. Und so hat Bildungsministerin Julia Willie Hamburg beim ersten niedersächsischen Kita-Gipfel am Donnerstag Verbände und Träger auf härtere Zeiten eingeschworen.

Bei der Beantwortung des Problems gebe es nahezu ausschließlich „unbequeme Wahrheiten, denen wir uns stellen müssen“, sagte Hamburg. Schon heute gebe es Kitas, „die nicht einmal die zweite Fachkraft finden - da reden wir noch gar nicht von einer dritten“. Doch was heißt das in der Praxis? Die Ministerin sprach davon, dass es Maßnahmen geben werde, die „nicht unseren qualitativen Ansprüchen genügen“. Konkreter wurde sie dabei aber nicht.

Schon vor der Konferenz war deutlich geworden, dass die Positionen in der Debatte weit auseinanderliegen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens forderte unter dem Motto „Mehr Realismus in der Kita-Krise“ unter anderem, Gruppengrößen anzuheben und nicht-pädagogisches Personal zur Betreuung einzusetzen - eine Auffassung, der Kita-Verbände ausdrücklich widersprachen.

Am Ende der gestrigen Gespräche waren sich immerhin alle Beteiligten darin einig, dass die Ausbildungskapazitäten erhöht werden sollen, außerdem soll der Quereinstieg in den Beruf leichter werden. Konkrete Entscheidungen stehen aber aus. Hamburg dämpfte denn auch Hoffnungen auf zügige Reformen: Schnelle Lösungen gebe es nicht.

„Unser Rollenverständnis muss sich ändern. Wir müssen endlich anfangen zu handeln.“ Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft, über den Umbau der hannoverschen Innenstadt. Gemeinsam mit der Stadt solle jetzt ein professionelles Innenstadtmanagement auf die Beine gestellt werden.

„Es wird qualitative Einschränkungen geben“: So verlief der niedersächsische Kita-Gipfel in Hannover

Wie steht es um die Kitas in Niedersachsen? Die Antwort ist ziemlich einfach: schlecht. Personalnot, Krankheitswellen, verkürzte Betreuungszeiten, charakterisieren die frühkindliche Bildung. Ein Kita-Gipfel sollte jetzt Lösungen finden. Jetzt lesen

Aktionen der Letzten Generation in Hannover: So ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Hannover

Nach den Protesten der Letzten Generation in Hannover im Februar haben die Ermittlerinnen und Ermittler mehr als ein Dutzend Strafverfahren eingeleitet. Aber auch gegen Aufofahrende wird in Zusammenhang mit den Protesten ermittelt. Jetzt lesen









„Ich identifiziere mich sehr mit Deutschland“: Warum ein „stolzer Hannoveraner“ Erdogan die Daumen drückt

Die Türken in Deutschland haben abgestimmt, auch in der Stichwahl ist eine große Mehrheit für Präsident Erdogan absehbar. Als Erklärungsversuch wird häufig eine mangelnde Integration von Deutschtürken angeführt. Nebi Sagir dürfte ein Musterbeispiel an Integration sein. Hier erklärt er, warum auch er auf eine weitere Amtszeit des umstrittenen Präsidenten hofft. Jetzt lesen

