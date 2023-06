HAZ Hannover-Update: Mehr Schutz für die Moschee

Liebe Leserinnen und Leser,

nach zwei Bränden hat die Polizei am Mittwoch den Schutz der Moschee am Weidendamm in Hannover erhöht. Dort haben bislang unbekannte Täter nicht nur in der Nacht zu Dienstag Molotowcocktails gegen die Fassade geworfen, sondern es gab am Dienstagnachmittag auch noch ein zweites Feuer. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus - die Hintergründe allerdings seien noch offen. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums ist noch unklar, ob es sich um einen Anschlag handelt, der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ist eingeschaltet.

„Es ist klar, dass so ein Vorfall große Besorgnis in der Gemeinde auslöst“, sagte Innenministerin Daniela Behrens. So verwies Recep Bilgen, Vorsitzender des muslimischen Landesverbandes Schura, auf den rechtsextremen Brandanschlag vor genau 30 Jahren in Solingen am 29. Mai 1993. Bei dem Feuer starben fünf Personen. Am Mittwoch besuchte Hannovers Oberbürgermeister den Tatort. „Der emotionale Schaden ist sehr groß“, sagte Belit Onay. Die Gemeinde sei sehr aufgewühlt.

Unter Umständen könnte sich die Tat aber auch gegen den Imbiss in dem Gebäude gerichtet haben. Die Polizei ermittelt jedenfalls „in alle Richtungen“.

Die Moschee am Weidendamm gilt als größte in Hannover. Sie wurde 1982 errichtet, in ihrem Umfeld gibt es Schulungsräume und türkische Läden. Sie wird betrieben von Millî Görüs, einer als streng religiös, nationalistisch und Erdogan-nah geltenden Islamischen Gemeinschaft.

„Das ist keine solide Planungsgrundlage.“ Wolfgang Haller, hannoverscher Verkehrsplaner, zu der Prognose über das künftige Verkehrsaufkommen auf dem Südschnellweg.

„Der emotionale Schaden ist sehr groß“: Hannovers OB Onay besucht Moschee nach Brandanschlag

Der Wurf eines Molotowcocktails auf ein Moscheegebäude in Hannovers Nordstadt wirft immer noch viele Fragen auf. Am Mittwoch besuchte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Tatort. Jetzt lesen

Falsche Abrechnungen? Ermittler durchsuchen Verwaltungsräume des Klinikums Region Hannover

Ermittler haben Verwaltungsräume des Klinikums Region Hannover (KRH) durchsucht. Dabei geht es um fehlerhafte Abrechnungen. Im Mittelpunkt steht ein Chefarzt. Jetzt lesen

„Den Sängern fehlt eine starke Lobby“: Warum Christian Wulff mehr Engagement für Chöre fordert

Christian Wulff ist Präsident des Deutschen Chorverbands. Er glaubt an eine oft unterschätzte gesellschaftliche Relevanz des Singens – und fordert vor dem Deutschen Chorwettbewerb in Hannover bessere Bedingungen für Chorleiter. Jetzt lesen

