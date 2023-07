HAZ Hannover-Update: Missbrauch in der Kinderklinik?

Liebe Leserinnen und Leser,

junge Menschen, die sich zur Behandlung in der Psychiatrie befinden, brauchen Raum und Unterstützung, um wieder gesund zu werden. Umso erschütternder ist die Nachricht, dass es in der Jugendpsychiatrie des Kinderkrankenhauses Auf der Bult in Hannover offenbar Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hat. Wie jetzt bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 39-jährigen ehemaligen Pfleger, er sitzt seit Mai in Untersuchungshaft.

Die Opfer sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft mutmaßlich zwei weibliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die Taten haben sich über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten erstreckt - bis in dieses Jahr hinein.

Im Krankenhaus Auf der Bult ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf zwei Stationen untergebracht, die Institutsambulanz sowie eine sogenannte beschützende Station. Auf welcher Station sich die Vorfälle zugetragen haben sollen, ist nicht bekannt. In der Klinik werden junge Menschen mit Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, aber auch mit Essstörungen und Traumafolgestörungen behandelt, berichtet meine Kollegin Susanna Bauch.

Die Belegschaft wurde im Intranet über den Fall informiert. Demnach sollen sich die jungen Patientinnen an andere Mitarbeitende gewandt und um Hilfe gebeten haben. Ein Bult-Sprecher betont, dass die Klinik das vorgeschriebene Schutzkonzept für Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, implementiert habe. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick





Zitat des Tages

„Das Angebot auf dem Raschplatz wird nur leicht zurückgefahren.“ Udo Möller, Sprecher der Stadt Hannover, über die sogenannte "Nachspielzeit" auf dem Raschplatz. Bis in den November hinein soll es dort Sportangebote geben.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Getöteter Wolf in Sehnde: Täter droht Gefängnis

Ein zerteilter und in Müllbeuteln entsorgter Wolfskadaver ist am Wochenende in Sehnde bei Hannover gefunden worden. Das schockt Tierschützer von Nabu und auch die Jägerschaft in Hannover. Dem Täter droht Gefängnis, wenn er gefasst wird. Jetzt lesen

Hannover Klassik Open Air 2023: Das sollten Sie wissen

Am 14. und 15. Juli bietet das Hannover Klassik Open Air im Maschpark große Oper für alle bei freiem Eintritt. Hier haben wir alle wichtige Informationen zu der Veranstaltung für Sie zusammengestellt. Jetzt lesen

