HAZ Hannover-Update: Mord oder nicht?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Dienstag! Es sind leider sehr ernste Themen, die heute unser Hannover-Update prägen. So ernst, wie es nur werden kann: Es geht um Leben und Tod von Kindern.

Zum einen berichten wir über einen furchtbaren Verkehrsunfall, der sich im Februar vergangenen Jahres bei Barsinghausen zugetragen hat. Dort starben ein zwei- und ein sechsjähriger Junge, weil eine Audi-Fahrerin und ein Cupra-Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Landstraße gerast waren. War das, was beide bei Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h dort veranstalteten, ein Autorennen? Und handelte es sich im Ergebnis um Mord? Diese Fragen hat das hannoversche Landgericht in den vergangenen Monaten zu klären versucht. Am Montag nun fällte es seine Urteile gegen die beiden Raser. Manuel Behrens und Alina Stillahn haben den Fall und den Prozess für uns verfolgt und berichten nun über den, vorläufigen, Ausgang.

Zum anderen hat sich ein 13-jähriger Junge lebensgefährlich verletzt, als er offenbar am späten Sonntagabend am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt auf einen Zug kletterte - er erlitt einen schweren Stromschlag. Mein Kollege Frank Walter hat unter anderem mit dem Ersthelfer gesprochen, der den jungen Freunden des Verunglückten half, ihn aus dem Gleisbett zu bergen und der sich um ihn kümmerte, bis die Rettungskräfte eintrafen. Alles, was wir zur Stunde über das Unglück am Bahnhof wissen, feinden Sie ebenfalls heute im Hannover-Update.

Und dann sind da noch schlechte Nachrichten aus Hannovers Innenstadt: Der Moderiese H&M schließt dort eines seiner drei Häuser, 34 Beschäftigte sind davon betroffen. Damit reißen die Hiobsbotschaften aus der City nicht ab. Mein Kollege Conrad von Meding über alte Konzepte - und neue Ideen.

Das und mehr finden Sie heute in unserem Update. Es sind längst nicht nur traurige Nachrichten dabei, aber eben auch. Wir haben uns bemüht, alles so sachlich und informativ wie möglich für Sie aufzuarbeiten.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Für die Beschäftigten ist die Schließung eine Katastrophe. Christian Vasenthien, Gewerkschaft Verdi, zur Schließung einer der H&M-Filialen in Hannover

Thema des Tages

Mord oder nicht? Die beiden Angeklagten (links und oben) im Gerichtssaal. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Tödlicher Unfall in Barsinghausen: Landgericht Hannover verurteilt Angeklagte zu Freiheitsstrafen

Das Landgericht Hannover hat am Montag das Urteil im Prozess um den tödlichen Unfall in Barsinghausen verkündet, bei dem zwei Kinder starben. Die Angeklagte Ewa P. und ihr Mitangeklagter Marco S. erhielten mehrjährige Haftstrafen. Einer Forderung der Anklage folgte das Gericht nicht. Jetzt lesen

