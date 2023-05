HAZ Hannover-Update: Mordanklage in Wunstorf

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Vermutlich erinnern Sie sich an den Mord an einem 14-jährigen Jungen im vergangenen Januar in Wunstorf. Tatverdächtig ist ein gleichaltriger Mitschüler des Opfers, der mutmaßliche Täter hat die Tat bereits eingeräumt. Der Fall war der erste in einer Reihe von Gewalttaten von Jugendlichen gegenüber Altersgenossen gewesen, die bundesweit große Bestürzung ausgelöst haben.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hannover tatsächlich Anklage wegen Mordes gegen den 14-Jährigen Verdächtigen erhoben. Das allein ist ungewöhnlich - Mordanklagen gegen Minderjährige, erst recht 14-Jährige, gibt es wahrlich nicht oft. Bei dieser Gelegenheit teilte die Behörde gestern noch etwas anderes Überraschendes mit: Der tatverdächtige Junge war schon kurz vor dem mutmaßlichen Mord polizeilich auffällig geworden - als er in Wunstorf Erpresserbriefe verteilte. Mario Moers und Jutta Rinas berichten in unserem Thema des Tages über die Details.

Unser Zitat des Tages bezieht sich auf gefährliche Baustellen in Hannover - also nach Ansicht von Experten auf beinahe alle im Stadtgebiet. Denn offenbar sind diese bei uns selten so gesichert, wie es sich gehört. Das wiederum führt dazu, dass es extrem gefährlich werden kann, etwa für Radfahrer. Tina Nietzschmann aus Badenstedt etwa wurde auf diese Weise beinahe von einem Bagger überrollt, wie sie berichtet. Wo das Problem oft liegt erklärt mein Kollege Christian Bohnenkamp.

98 Prozent der Baustellen in der Stadt sind nicht korrekt abgesichert. Bruno Lingenau, Verkehrsgutachter

Kindermord in Wunstorf: 14-Jähriger angeklagt – er verteilte vor der Tat Drohbriefe im Ort

Der 14-Jährige, der einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben soll, wird wegen Mordes angeklagt. Jetzt wurde bekannt: Kurz vor der Tat soll er mehreren Familien in Wunstorf gedroht haben, ihr Haus in die Luft zu sprengen. Dem Jugendamt der Region Hannover war davon nichts bekannt. Jetzt lesen

