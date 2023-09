HAZ Hannover-Update: Muss das?

Liebe Leserinnen und Leser,

wat mutt, dat mutt. An dieser plattdeutschen Wahrheit ist zunächst mal nicht zu rütteln. Das sieht im Grundsatz auch der Kollege Fabian Mast so.

Nur musste Mast diesen Satz nun im Zusammenhang mit Baustellen im Bahnnetz lesen. Benutzt hatte ihn der Bahnbetreiber Metronom mit Blick auf die Baustellen im Schienennetz. Wat mutt, dat mutt. Das ist eben einerseits wahr, klingt andererseits in den Ohren eines Pendlers wie Hohn. „Der Pendler oder die Pendlerin mutt aber dummerweise auch zur Arbeit“, schreibt Mast also in seiner Betrachtung der aktuellen Situation auf den Schienen rund um Hannover. Ein sehr persönlicher Text, den ich Ihnen gern ans Herz lege.

Nicht nur nicht rund, sondern zeitweise gar nicht lief die Produktion bei VW in dieser Woche. Wohlgemerkt: Nicht in einem Werk allein, sondern in allen Werken. Grund war eine Panne der IT. Wie das Ganze ausgegangen ist und welchen Schaden das Malheur angerichtet hat, finden Sie heute unter unserem Zitat des Tages, das von Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer stammt.

Und apropos Auto: Sollten Sie darüber nachdenken, übers lange Wochenende oder auch nur einen Tag davon einen Ausflug mit dem Auto zu machen, sollten Sie sicherheitshalber vorher einen Blick auf die Verkehrslage werfen. Oder Zug fahren. Aber das ... nun ja, siehe oben.

Wenn irgendwo etwas klemmt, klemmt es überall. Dann liegen alle Werke lahm. Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte, zur IT-Panne bei Volkswagen

Thema des Tages

Lange Schlangen im Hauptbahnhof Hannover: Immer wieder müssen sich Reisende kurzfristig umorientieren. © Quelle: Frank Tunnat

Großbaustelle Bahn: Wie halten das Pendler in Hannover aus?

Bauarbeiten, Handgranate und jetzt ein Feuer: Irgendeinen Grund gibt es in der Region Hannover immer, warum die Bahn nicht fährt. Wie hält man das als Pendler aus? Jetzt lesen

