HAZ Hannover-Update: Nach dem Busbrand

guten Morgen! Herrje, das qualmte schon ordentlich, als am Montag Am Brabrinke in Wülfel ein Üstra-Bus ausbrannte. Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden - auch, weil der Busfahrer geistesgegenwärtig reagierte und die Fahrgäste sofort aus dem Bus steigen ließ.

Nun drängen sich einem viele Fragen zu dem Vorfall auf. Und dazu muss man noch nicht einmal häufiger Busnutzer oder selbst Eigentümer eines Hybridfahrzeugs sein. Zum Beispiel fällt auf, wie häufig in den vergangenen Jahren Üstra-Busse (oder gleich ganze Depots) in Flammen aufgegangen sind. Zum anderen kommt immer wieder die Frage auf, ob Elektro- und Hybridbusse (oder -autos) leichter entflammen als herkömmliche Verbrenner.

Wie es aussah, als der Bus in Flammen stand, können Sie heute auch im Bewegtbild hier im Hannover Update sehen. Und Alina Stillahn und Manuel Behrens haben sich bemüht, Antworten auf all die Fragen rund um den Brand zu finden.

Eine positive Antwort auf die wichtigste Frage seines Lebens kann Tim Weichler geben: Ja, er hat den Krebs besiegt - und das nicht allein. Im vergangenen Jahr erkrankte der 21-jährige Notfallsanitäter an Leukämie. Daraufhin lief, auch mit Unterstützung seines Arbeitgebers, des ASB, eine große Typisierungsaktion an. Mithilfe einer Stammzellspende hat Weichler den Kampf gewonnen. Wie das ging, wer alles mitgemacht hat und wie es jetzt weitergeht, berichtet meine Kollegin Carina Bahl.

Mit dieser guten Nachricht entlasse ich Sie in den Mittwoch - kommen Sie gut durch den Tag!

Ich möchte ein Stück weit die Angst vor der Typisierung und vor einer Transplantation nehmen. Man kann so leicht ein Leben retten. Tim Weichler, Rettungssanitäter aus Isernhagen, der mithilfe einer Stammzellspende den Krebs besiegt hat

Brennender Hybridbus in Hannover-Wülfel: Was über den Vorfall bekannt ist

