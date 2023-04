HAZ Hannover-Update: Nach dem Schlichterspruch - vor neuen Streiks?

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen bei Ihrem Hannover-Update. Es war in den vergangenen Wochen ja vergleichsweise ruhig im Tarifstreit für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Noch im März folgte ein Streik dem anderen, mal blieben die städtischen Kindergärten geschlossen, mal stellte die Müllabfuhr den Betrieb ein. In Hannover standen zudem die Busse und Bahnen der Üstra an mehreren Tagen still, und auch die Beschäftigten des Klinikums legten ihre Arbeit nieder. Höhepunkt war der Super-Streiktag zu Beginn der Osterferien, an dem auch Bahnen nicht fuhren und der Flugverkehr weitgehend eingestellt wurde.

Die beteiligten Parteien haben dann Ende März die Verhandlungen für gescheitert erklärt, seitdem suchten an geheimem Ort Schlichter eine Lösung. Die haben sie nun gestern vorgestellt - aber wer gehofft hatte, der Konflikt wäre damit beigelegt, der sieht sich enttäuscht: Die Reaktionen beider Seiten fallen eher verhalten aus, wie unser Reporter Andreas Schinkel berichtet. Die Gefahr neuer Streiks auch in Hannover ist also nicht gebannt.

Vertreter der Gewerkschaften in der Landeshauptstadt sagen, man nehme die „Einigungsempfehlung zur Kenntnis“. Von „kontroversen Diskussionen“ ist die Rede. Die Arbeitgeberseite ist immerhin grundsätzlich erfreut, dass es einen Vorschlag gibt, hält sich aber mit einer Bewertung auch zurück. Man werde das jetzt intern besprechen, heißt es. Fortgesetzt werden die Tarifverhandlungen am kommenden Wochenende in Potsdam. Der Schlichterspruch ist dabei nur eine Empfehlung, ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen. Es dürfte also bald feststehen, ob es weitere, vielleicht sogar unbefristete Streiks in Hannover geben wird - oder nicht.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Wir können jetzt feststellen: Das haben wir super hinbekommen.“ Ralf Strobach von der Bürgerinitiative Umweltschutz bei der Demo zur Feier des Atomausstiegs am Kröpcke.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Rainer Droese

Schlichterspruch im Tarifstreit: Gefahr von Streiks in Hannover bleibt

Der Schlichterspruch für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst löst keinen Jubel aus – weder bei Gewerkschaftern noch bei Arbeitgebervertretern. Die Gefahr weiterer, womöglich unbefristeter Streiks bei Üstra, Müllabfuhr und in Kliniken ist nicht gebannt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Ein Flugzeug startet in der Abenddämmerung vom Flughafen Hannover – bleiben die Nachtflüge auch in Zukunft unangetastet? © Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Gutachten: Land lässt Lärm durch Nachtflüge überprüfen

Geplant sind Messungen in den verkehrsreichsten Monaten dieses Jahres von Mai bis Oktober. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) kann sich einen teilweisen Verzicht auf Nachtflüge vorstellen. Im vergangenen Jahr gab es 13.774 Flüge in der Nacht. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Bert Strebe

Menschen in Hannover: Die Geschichte von Merle Pries

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Geschichtenerzählerin. Jetzt lesen

