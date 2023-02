HAZ Hannover-Update: Nach dem Streik - wie geht es weiter?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Der Start in den Tag dürfte für die meisten Menschen in der Region heute deutlich geregelter verlaufen als gestern. Wie angekündigt legten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Dienstag ihre Arbeit nieder: Busse und Stadtbahnen standen still, kommunale Kitas, Schwimmbäder, Bibliotheken und Sparkassen-Filialen blieben geschlossen. Dort, wo eigentlich der Müll abgeholt werden sollte, blieb er liegen. Und das Klinikum Region Hannover musste fast alle geplanten Operationen absagen. 5500 Streikende kamen zudem in Hannover zu einer großen Kundgebung zusammen, um ihren Forderungen nach mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen.

Aber wie geht es nun weiter? Werden die Beschäftigten bald tatsächlich „einen Streik führen müssen, der Wochen dauert“, wie es der Personalratsvorsitzender bei Aha, Sascha Eckstein, in seiner Rede in Hannover ankündigte?

Das sei von der Arbeitgeberseite abhängig, sagt Verdi-Sekretärin Sabrina Basti - wenig überraschend - bei uns im Interview: „Wenn sie uns in der nächsten Verhandlungsrunde ein gutes Angebot auf den Tisch legt, gibt es keine weiteren Streiks.“ Basti betont, dass die Streikenden viel Unterstützung bekämen - trotz der Unannehmlichkeiten, die ihr Ausstand mit sich bringe. Verhandelt wird heute und morgen, eine dritte Runde ist für März geplant.

Ob sich die Menschen in der Region Hannover in den nächsten Wochen also auf weitere und vielleicht sogar mehrtägige Streiks einstellen müssen, dürfte ziemlich bald feststehen. Wir halten Sie zu den Ergebnissen natürlich bei uns auf HAZ.de immer auf dem Laufenden!

„Ich akzeptiere es nicht, wenn mich jemand schlägt.“ Ulrike Krüger, 61, kommt aus Uetze - und sie ist blind. Im Hauptbahnhof wurde sie von einem Mann geschlagen, nachdem sie diesen aus Versehen angerempelt hatte. Diesen Vorfall macht sie nun öffentlich.

Verdi hat zum Streik aufgerufen, das hat Folgen für viele Pendlerinnen und Pendler in der Region Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Müssen sich die Menschen in Hannover auf weitere Streiks einstellen?

5500 Beschäftigte haben nach dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi am Dienstag in der Region Hannover ihre Arbeit niedergelegt. Verdi-Sekretärin Sabrina Basti, zuständig für die Region Hannover, spricht in unserem Interview über die Notwendigkeit eines Warnstreiks, die Unannehmlichkeiten für Betroffene und die Aussicht auf weitere Streiks. Jetzt lesen

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Letzte Generation blockiert Hildesheimer Straße und stört Regionsversammlung

Klimaaktivisten haben am Dienstagnachmittag die Hildesheimer Straße blockiert. Nach nur einer halben Stunde hatte die Polizei die Umweltschützer von der Straße entfernt. Kurz darauf startete die Letzte Generation eine weitere Aktion – unter anderem wurden Wände im Regionshaus besprüht. Jetzt lesen

© Quelle: Samantha Franson

Ausnahmsweise im Spätsommer: Neuer Termin für NDR 2-Plaza-Festival und N-Joy-Starshow

Das NDR 2-Plaza-Festival und die N-Joy-Starshow beenden 2023 die Open-Air-Saison in Hannover – statt sie zu eröffnen. Aufgrund logistischer und terminlicher Gründe finden die Freiluftkonzerte in diesem Jahr nicht wie sonst Ende Mai statt. Der neue Termin soll aber eine Ausnahme bleiben. Jetzt lesen

