HAZ Hannover-Update: Neue Wege für die Stadtbahn

guten Morgen an diesem Dienstag! Vielleicht lesen Sie dieses Hannover-Update gerade in der Stadtbahn, und vielleicht haben Sie auch deshalb Zeit und Muße dazu, weil die Strecke ein bisschen länger ist, als sie es in der besten aller Welten sein müsste. Das wiederum könnte daran liegen, dass es in Hannover bisher keine Ringlinie gibt, die die einzelnen Linien an der Peripherie miteinander verbinden würde.

Der Region Hannover, zu deren Obliegenheiten Ausbau und Pflege des hannoverschen Stadtbahnnetzes zählen, missfällt das. Daher hat sie dezidierte Pläne in der Schublade liegen, aus denen hervorgeht, wo man mit dem Bau einer solchen Linie beginnen und wo man das Netz darüber hinaus sinnvoll ergänzen könnte. Ob und wann das alles finanziell machbar ist, steht zwar auf einem anderen Blatt - dennoch sind die Planspiele der Behörde spannend. Mein Kollege Christian Bohnenkamp erklärt sie Ihnen in unserem Thema des Tages.

Das Zitat des Tages kommt derweil von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der fühlte sich gestern an den Februar dieses Jahres erinnert, als er schon einmal die Einrichtung einer Notunterkunft für Tausende Menschen in einer Messehalle verkünden musste. Leider ist auch neun Monate später der Krieg in der Ukraine nicht vorbei, und auch von anderswo kommen auch in nächster Zeit nach Lage der Dinge viele Hilfesuchende zu uns nach Hannover. Wie die Stadt ihren Teil zur Bewältigung dieser Herausforderung beitragen will weiß mein Kollege Andreas Voigt.

Zitat des Tages

„Wir haben ein gewissen Deja-vu-Erlebnis, denn Ende Februar haben wir hier schon mal gestanden, wenn auch in Halle 27.“ Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) über die neue provisorische Flüchtlingsunterkunft in Messehalle 9..

Thema des Tages

Die Region Hannover hat viele Ideen für ihr Stadtbahnnetz - aber kann sie sie auch umsetzen? © Quelle: David Hutzler/dpa

Großer Gleisausbau: Wo in Zukunft Hannovers Üstra fahren soll

Wo könnte der erste Teil eines Stadtbahnrings in Hannover entstehen? Welche Verlängerungen von Linien sind geplant? Und welche Chancen haben die Projekte? Wir haben uns die Pläne für das Üstra-Netz der Zukunft mal genauer angeschaut.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

