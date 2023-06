HAZ Hannover-Update: Neues Leben im Kaufhof

Liebe Leserinnen und Leser,

einkaufen können wir alle miteinander nicht mehr im früheren Kaufhof-Warenhaus an der Schmiedestraße. Der abrissreife Bau steht symbolisch für viele deutsche Innenstädte, für die Verlagerung des Einkaufserlebnisses ins Internet - und für die Angst vor der Verödung der Fußgängerzonen zwischen Rostock und Passau.

Dem aber will die Stadt Hannover nun einmal mehr etwas entgegensetzen. Sie macht aus dem Kaufhof den „Aufhof“ - und lässt das leer stehende Gebäude von allerlei Akteuren bespielen. In den kommenden Monaten kann man dort Vorlesungen der Hochschule hören, sich über Pläne zur Stadtentwicklung informieren oder auch einfach nur einen Kaffee trinken. Auch wir von der HAZ werden da sein. Dafür werden wir ein kleines bisschen zu gläsernen Redaktion und setzen uns zum Arbeiten buchstäblich ins Schaufenster. Dort werden Sie in den kommenden Wochen häufig Redakteur Jan Sedelies treffen - und immer wieder auch andere Kolleginnen und Kollegen. Außerdem laden wir Sie immer wieder zu besonderen Aktionen und Veranstaltungen ein: vom HAZ-Forum zur Schulpolitik am kommenden Mittwoch bis hin zu Live-Podcasts und allerlei anderen Möglichkeiten, uns kennenzulernen. Was der Aufhof sonst erreichen soll und was Sie dort erleben können, hat mein Kollege Conrad von Meding für Sie zusammengestellt.

Das Zitat des Tages stammt heute vom hannoverschen CDU-Ratsherren Felix Semper. Es geht um den Pachtvertrag für Hannovers Fußballstadion. Die dort festgeschriebene Miete, aber auch die Dauer und genaue Ausgestaltung des Vertrages sorgen seit einiger Zeit für Kritik vonseiten der Fans, aber etwa auch vom Steuerzahlerbund. All dem zum Trotz hat der Rat dem Vertragswerk gestern zugestimmt. Warum? Andreas Schinkel berichtet.

Und sonst? Hat Thomas Nagel die beiden Männer getroffen, die am Dienstag geistesgegenwärtig das Feuer an der Moschee am Weidendamm gelöscht und damit vermutlich ein größeres Unglück verhindert haben. Freut sich der Regionspräsident darüber, wie das 365-Euro-Jobticket anläuft. Und feiert die Musikhochschule ein besonderes Jubiläum. Schauen Sie doch mal rein!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Wir werden dadurch langfristig Profifußball in Hannover gewährleisten können.“ Felix Semper, CDU-Ratsherr in Hannover, zum Stadion-Pachtvertrag der Stadt mit Hannover 96

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Früher Konsumtempel, jetzt ein Ort zur Entwicklung der Innenstadt-Zukunft: Im ehemaligen Kaufhof Schmiedestraße hat das Projekt Aufhof eröffnet. © Quelle: Katrin Kutter

Hannover startet das Stadtexperiment: Das bietet der Aufhof

Sieben Monate lang ist das riesige ehemalige Kaufhof-Erdgeschoss am Rand von Hannovers Altstadt der größte Möglichkeitsraum des Landes. Ab 1. Juni wird diskutiert, gestaunt, experimentiert, gelehrt und gespielt. Wir haben uns am Vorabend der Eröffnung umgeschaut. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ