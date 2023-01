HAZ Hannover-Update: Nichts geht auf der A7

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Gestern war an dieser Stelle schon die Rede von der Autobahn 7, die bei Göttingen auf einer Länge von nicht weniger als 50 Kilometern gesperrt war. Der Grund: Ein Lastwagen hat dort Paraffin verloren. Das ist zwar nicht giftig, aber glatt. Zur Erinnerung: Die Substanz wird unter anderem zur Herstellung von Kerzen verwendet.

Nun konnte man gestern noch die Hoffnung haben, dass die Sache vielleicht doch relativ bald ausgestanden sein könnte. Die aber trog, wie wir jetzt wissen. Wenn es schlecht läuft, ist die Autobahn noch tagelang gesperrt. Und das in einem Bereich, in dem, wie Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies sagt, „eine Sperrung der A7 das Straßensystem an den Rand eines Infarkts“ führe. Warum ist die Reinigung der Fahrbahn so schwierig? Wie geht es weiter? Und was genau ist eigentlich Paraffin? All das finden Sie heute im Hannover-Update.

Das Problem von Sheraz Chaudhry heißt nicht Paraffin, sondern, unter anderem „Tarifautonomiegesetz“. Chaudhry ist vor ein paar Jahren aus Pakistan nach Deutschland geflohen. In Uetze hat er eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Sein Meister Mathias Puchta sagt, er sei fleißig, zuverlässig und angenehm, außerdem spreche er nach vielen Sprachkursen gut Deutsch. Bei der praktischen Gesellenprüfung schloss Chaudhry sogar als Jahrgangsbester ab - doch bei der Theorie scheiterte der junge Mann am Ende an den Untiefen der deutschen Sprache. Weil er Begriffe wie eben „Tarifautonomiegesetz“ nicht erklären konnte, fiel er mehrfach durch. Die Konsequenzen für ihn sind ganz erheblich - und Meister Puchta fragt sich, wie man so dem Fachkräftemangel beikommen soll. Die ganze Geschichte hat mein Kollege Sven Warnecke für Sie aufgeschrieben.

Außerdem geht es heute im Hannover-Update um den schwer erkrankten Indians-Eishockeytorwart Jan Dalgic, dessen Familie sich über eine Welle der Hilfsbereitschaft freut. Wir berichten über die Klage von Greenpeace-Aktivisten gegen VW. Und wenn Sie mögen, können Sie einem Mann dabei zusehen, wie er am Wunstorfer Bahnhof (warum auch immer) mit einem Wildschwein ringt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

In ruhigen Momenten sprechen wir darüber. Ei­ni­ge Spieler von uns kennen Jan seit der Kindheit – das beschäftigt die Jungs natürlich. Björn Naujokat, Trainer der Hannover Indians, über die Hirntumor-Erkrankung seines Torwarts Jan Dalgic

Thema des Tages

Die Reinigungsarbeiten werden fortgesetzt. © Quelle: Niklas Richter

A7 weiter dicht: Reinigungsarbeiten werden fortgesetzt – Ende der Sperrung noch nicht absehbar

Die Reinigungsarbeiten auf der A7 zwischen Northeim Nord und Hann. Münden gestalten sich schwieriger als gedacht, werden aber fortgesetzt. Wann Teilabschnitte wieder befahrbar sein werden, ist weiterhin offen. Nach der Wiederfreigabe soll auf der Strecke das Tempo begrenzt werden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

