HAZ Hannover-Update: Noch ein Rückschlag für die City

Ein weiteres Geschäft in der City schließt: Hallhuber. Ein Filialist aus München mit Verkaufsflächen in Hannovers großer Packhofstraße (gestern teilweise geschlossen, später wieder geöffnet), in der Galeria Karstadt-Kaufhof am Ernst-August-Platz (gestern durchgehend geöffnet) und in der ECE-Galerie (seit Längerem geschlossen). Am Ende wird Hallhuber wohl aus Hannovers City verschwunden sein. Der genaue Termin indes ist öffentlich noch nicht bekannt.

Und woran liegt die Schwindsucht des Handels in der City? Etwa daran, dass Hannovers Politik und Verwaltung die Innenstadt umkrempeln, Autos hin, mehr Aufenthaltsqualität her? Oder daran, dass das Einkaufsverhalten sich ohnehin ändert? Dass die Menschen im Onlinehandel bestellen? Im konkreten Fall vielleicht sogar mal am Sortiment, dass nicht mehr ankommt?

Die gesellschaftliche Debatte über das Thema trägt zuweilen Züge eines Kulturkampfes. Man kann halt trefflich darüber streiten. Und das haben auch wir getan: konstruktiv natürlich. Kürzlich haben wir Vertreter der Verwaltung und des Handels in den „aufhof“ eingeladen, den bereits leer stehenden Kaufhof an der Schmiedestraße, um uns im Diskurs dem Thema anzunähern. Spannend war das. Und deshalb bieten wir es noch einmal zum Nachlesen an. Und unseren Themenpodcast „Klar so weit?“ zum Hören gleich dazu. „Ist die City noch zu retten“ fragen wir da provokant. Meine Kollegen Conrad von Meding und Felix Harbart haben diesen Podcast übrigens im bereits weitgehend hergerichteten Biergarten vor dem Brauhaus auf dem Trottoir der verkehrsberuhigten Schmiedestraße aufgenommen.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Die Explosion im Hausflur wurde durch eine in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik ausgelöst. Eine Polizeisprecherin über die Ereignisse in einem Treppenhaus in der Drostestraße, die zunächst als mysteriöse "Verpuffung" vermeldet worden waren.

Lesen Sie hier die Artikel zum „Zitat des Tages"

Hallhuber schließt bundesweit Filialen: Auch Geschäft in Hannovers Innenstadt betroffen

Das insolvente Modeunternehmen Hallhuber aus München will bundesweit alle Filialen schließen. Die Belegschaft wurde informiert – die Filiale in der Innenstadt war am Mittwoch zwischenzeitlich geschlossen. Für den Innenstadthandel in Hannover ist es ein weiterer Rückschlag.





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Maschseefest ist eröffnet: Tausende feiern rund um den See

Deutschlands größtes Seefest ist eröffnet: Um die zwei Millionen Besucher werden bis zum 13. August beim Maschseefest erwartet. Und schon am ersten Abend war die Stimmung ausgelassen.

Zum 80. Geburtstag von Mick Jagger: Das waren die Auftritte der Rolling Stones in Hannover

Sie haben Generation geprägt – und tun es noch immer: Die Rolling Stones sind aus der Musikszene nicht wegzudenken. In Hannover haben sie sechsmal die Massen begeistert. Anlässlich des 80. Geburtstags von Frontmann Mick Jagger blicken wir nur zu gern noch einmal zurück.

