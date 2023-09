HAZ Hannover-Update: Noch mehr Probleme beim Metronom

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrer HAZ. In Sachen Verkehr läuft es nicht rund in und um Hannover. Da sind zum einen die zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet, die direkt oder mittelbar zu Dauerstaus im Autoverkehr führen. Aber auch im öffentlichen Nahverkehr brauchen Pendlerinnen und Pendler weiterhin gute Nerven. Seit dem vergangenen Jahr ging es in diesem Zusammenhang vor allem um Probleme beim neuen S-Bahn-Betreiber Transdev. Jetzt warnt die Eisenbahngesellschaft Metronom vor „noch mehr“ Zugausfällen. Betroffen ist unter anderem der RE3 zwischen Hannover, Uelzen und Hamburg - und damit eine wichtige Verbindung nicht zuletzt für die Menschen in Langenhagen, Isernhagen und Großburgwedel.

Beim Metronom bringen nach wie vor personelle Engpässe alles durcheinander. Da ist von einem derzeitig „erhöhten Krankenstand bei Lokführern“ die Rede, aber auch von zusätzlichen Schichten durch Baustellen, die besetzt werden müssen. Und offenbar nicht können. Detaillierte Angaben gibt es nicht, Reisende müssten sich im gesamten Streckennetz auf „spontane Ausfälle“ einstellen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Auch wie lange die Unregelmäßigkeiten anhalten werden, lässt sich offenbar nicht sagen. Es können wohl Monate sein. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

Um den Metronom dreht sich übrigens auch unsere aktuelle Umfrage auf HAZ.de. Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie von den Zuständen bei dem Bahnunternehmen halten. Wenn auch Sie teilnehmen wollen, klicken Sie hier.

Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Wochenende - hoffentlich ohne viel Aufregung um Stau oder ausfallende oder verspätete Zugverbindungen. Wie es aussieht, steht uns ein weiteres (vielleicht aber auch ein letztes) sommerliches Wochenende bevor. Ich hoffe, Sie können es genießen!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Vorher habe ich 20 Rinderrouladen pro Tag verkauft, jetzt sind es 100.“ Jörg Seifert, Inhaber der "Bulettenschmiede" in Empelde, erlebt nach einem TV-Auftritt einen "sagenhaften Zulauf".

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Christina Hinzmann

Auch in Hannover: Metronom warnt vor noch mehr Zugausfällen

Metronom bereitet Reisende in Niedersachsen auf noch mehr Zugausfälle vor. Davon betroffen ist unter anderem der RE3 zwischen Hannover und Uelzen. Laut Unternehmen lässt sich aus mehreren Gründen nicht vorhersagen, welche Verbindungen gestrichen werden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Michael Thomas

Steintor-Umbau: Radler sollen künftig um den Platz herumfahren

Der Steintorplatz soll für 7,5 Millionen Euro umgestaltet werden. Können Radfahrer künftig neben Fußgängern und spielenden Kindern einfach über den Platz rollen oder sollen sie auf einer eigenen Spur um den Platz herumfahren? SPD und Grüne sind sich uneins. Jetzt lesen

Morgen ist Entdeckertag

© Quelle: Ines Schiermann

Morgen findet der 36. Entdeckertag in der Region Hannover statt. Mit 37 Zielen und dem Entdeckerfest in der City ist das Angebot riesig. Wir sagen Ihnen, was Sie dazu wissen müssen – in der Stadt und im Umland. Jetzt lesen.

Und dann war da noch ...

© Quelle: Dominik Gruss

Streetart in Hannover: Mehr als 150 Banksy-Reproduktionen ab 20. Oktober im Aufhof

Banksy ist wohl einer der geheimnisvollsten Künstler der Gegenwart. Ab 20. Oktober sind Banksy-Reproduktionen in der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im Aufhof in Hannover zu sehen. Unsere Abonnenten bekommen die Tickets günstiger. Der Vorverkauf startet im September. Jetzt lesen

Unsere Podcasts

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ