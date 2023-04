HAZ Hannover-Update: Notaufnahmen in Not

Liebe Leserinnen und Leser,

die Feiertage sind rum und entlassen uns wieder in den Alltag. In eine (Rumpf-)Woche, die am Ostermontag jedenfalls schon einmal mit dem Anflug von Frühlingswetter begonnen hat.

Zu Beginn dieser Arbeitswoche leuchtet mein Kollege Luca David einmal in eine Lage hinein, von der in der Region Hannover häufig die Rede ist, ohne dass die meisten von uns sich konkret vorstellen können, was damit gemeint ist: Was eigentlich heißt es, wenn die Notaufnahmen der Krankenhäuser „abgemeldet“ sind? Das nämlich sind sie in letzter Zeit immer häufiger, mitunter in einem solchen Maße, dass überhaupt noch ein Krankenhaus „angemeldet“ wäre. Droht Patienten in Not dann, dass sich niemand um sie kümmert? Luca David hat ein Krankenhaus und die Regionsleitstelle besucht, sich umgehört und sich erklären lassen, wie der Notdienst in der Region organisiert und wie groß die Not wirklich ist.

Groß ist die Not auch beim Klimaschutz bei uns in Niedersachsen. Weil das so ist, setzt die rot-grüne Landesregierung jetzt auf einen „Klima-Check“. Das heißt nichts anderes, als das jede Entscheidung in Zukunft auf ihre Auswirkungen aufs Klima überprüft wird. Wie das geht und was das bringen soll, lesen Sie unter unserem Zitat des Tages, das von Umweltminister Christian Meyer stammt.

Und auch sonst war und ist einiges los in und um Hannover. Schauen Sie doch mal durch - und kommen Sie gut durch die Woche!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Die Klimakrise ist Realität und trifft Niedersachsen hart, wenn wir jetzt nicht handeln. Christian Meyer (Grüne), Umweltminister Niedersachsen

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Übergabe im Schockraum: Notfallsanitäter informieren Ärzte und Pfleger über den Zustand eines neu eingelieferten Patienten. © Quelle: Elena Richert

Die Not der Notaufnahme: Womit Hannovers Patienten im Notfall rechnen müssen

Personalmangel, belegte Betten, Bagatellfälle – die Gründe aus denen sich Hannovers Notaufnahmen ‚abmelden‘ sind vielzählig. Aber was bedeutet eine solche Abmeldung eigentlich genau? Und welche Auswirkungen hat das auf die Notfallversorgung? Ein Blick hinter die Kulissen des Friederikenstifts und der Regionsleitstelle. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren