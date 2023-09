HAZ Hannover-Update: OB Onay erklärt City-Pläne im HAZ-Podcast

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist, wenn man so will, eine Operation am offenen Herzen Hannovers: Die Zeiten ändern sich, die (Einkaufs-)Gewohnheiten der Menschen ebenso - und deshalb muss sich auch Hannovers City anpassen. In den vergangenen Tagen haben wir in der HAZ bereits ausführlich über die - besonders für den Autoverkehr - einschneidenden Veränderungen berichtet, die die Stadt für die kommenden Jahre plant. Verpasst? Dann hier noch einmal das Wichtigste nachlesen. Wir haben die Pläne von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) für eine autoarme Innenstadt Straße für Straße dokumentiert. Wir haben notiert, was Anhänger und Gegner der Ideen von diesen halten, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Handel sind zu Wort gekommen. Auch ein kurzes Interview mit Oberbürgermeister Belit Onay hatten wir bereits.

Podcast

Aber da geht noch mehr. Ein Novum bei der HAZ: Erstmalig erhält und nutzt OB Onay die Gelegenheit, in unserem Themenpodcast „Klar so weit?“ selbst und in eigenen Worten die Perspektiven und Pläne für die Innenstadt ausführlich zu erklären. Das Gespräch Onays mit meinen Kollegen Felix Harbart, stellvertretender Chefredakteur, und Conrad von Meding, Innenstadt-Experte der Redaktion, im Rathaus dreht sich um grüne Politik und Grün auf den Straßen, um leidigen Parksuchverkehr und um das, was Onay noch fehlt, damit die Konzepte am Ende auch aufgehen.

In den gut 30 Minuten langen Podcast können Sie direkt reinhören. Sie finden ihn unten beim „Thema des Tages“, wo es außerdem um die Eröffnung der Schmiedestraße in der Altstadt geht, deren Umbau nun weitgehend abgeschlossen ist.

Weitere wichtige Meldungen zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

Es wird enger, es wird voller, und damit steigt die Belastung für alle Beteiligten, auch für die vielen Beschäftigten in den Einrichtungen. Daniela Behrens, Niedersachsens Innenministerin (SPD), zu den steigenden Zahlen im Land ankommender Flüchtlinge

Thema des Tages

© Quelle: Rainer Dröse

Hannovers Schmiedestraße eröffnet: Der Auftakt für Onays neue Innenstadt

Schmale Fahrbahn, breite Bürgersteige – und Bäume sollen auch noch kommen. Die neue Schmiedestraße zeigt für Oberbürgermeister Belit Onay, wohin die Reise für Hannovers Innenstadt gehen soll. Eine Händlerin hat sich wegen des City-Umbaus aber zu einem drastischen Schritt entschlossen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: dpa

Oktoberfest startet heute in Hannover – die Maß ist so teuer wie in München

Und dann war da noch ...

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Rätsel um Privatjet-Flug von Moskau zum Flughafen Hannover

HAZ