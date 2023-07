HAZ Hannover-Update: Ökologische Zeitbombe

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht weit vor der niedersächsischen Küste spielt sich derzeit ein Schauspiel ab, das vielen Menschen Sorgen bereitet. Dicke Rauchwolken sind am Horizont zu sehen, Politiker und Experten sprechen von einer möglichen Katastrophe. Das Frachtschiff, auf dem am Dienstagabend ein Feuer ausbrach, treibt noch immer durch das Wasser - womöglich unlöschbar. 200 Meter ist das Schiff - die „Fremantle Highway“ - lang. Geladen hat es nach Angaben der japanischen Reederei 3783 Autos. Darunter sind offenbar auch E-Autos. Das Feuer soll in einer Batterie eines dieser elektrischen Autos begonnen haben. So hieß es zumindest im Funkverkehr der Rettungskräfte. Auch eine Explosion soll es gegeben haben.

Ist die „Fremantle Highway“ eine ökologische Zeitbombe? Diese Frage hat sich mein Kollege Karl Doeleke gestellt. Er hat die Fakten zu der Havarie zusammengetragen und dabei vor allem die niedersächsische Perspektive eingenommen. Welche Folgen hätte so eine Katastrophe für Vögel, Meeressäuger und Fische im Wattenmeer? Das Schiff liegt zwar rund 50 Kilometer von deutschen Gewässern entfernt. Doch: „50 Kilometer sind nicht unendlich weit“, sagte die Sprecherin des Nationalparks Wattenmeer. Auch ein Video von dem brennenden Schiff können Sie in unserem Artikel sehen.

Unsere zweite große Geschichte spielt direkt in Hannover. Und dort vor allem an den viel befahrenen Straßen. Die sind nämlich zuweilen so laut, dass der Lärm gesundheitliche Auswirkungen auf Anwohner haben kann. Lesen Sie hier, welche Straßen betroffen sind.

Zum Schluss noch der Hinweis auf unser Zitat des Tages: Es rückt - nach langer Abwesenheit - mal wieder Gerhard Schröder in den Fokus. Der ist nämlich seit 60 Jahren in der SPD und müsste deshalb eigentlich geehrt werden. Sein Ortsverein in Hannover lehnt das jedoch wegen Schröders Russland-Connection ab und will ihn nicht einmal mehr duzen - wie sich das eigentlich unter Genossen gehört. Hier gibt es mehr dazu.

Wenn er irgendeine Nadel bekommen soll, dann muss das die SPD in Berlin machen. Jörg Purschke, Sprecher SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo, über eine mögliche Ehrung Gerhard Schröders zu 60 Jahren Mitgliedschaft

Mit Video: Brennender Frachter – Sorge in Niedersachsen vor Katastrophe im Wattenmeer

Noch immer brennt die „Fremantle Highway“ in der Nordsee – Löschversuche wurden eingestellt. Mit Hochdruck versuchen Experten in Niedersachsen die Folgen einer möglichen Umweltkatastrophe im Nationalpark Wattenmeer abzuschätzen. So ist die aktuelle Lage. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Wenn Lärm krank macht: Das sind Hannovers lauteste Straßen

Bluthochdruck, Herzinfarkte, Stoffwechselstörungen: Dauerhafte Lärmbelastungen können massive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Laut aktuellen Berechnungen sind in Hannover bis zu 190.000 Menschen zu viel Straßenlärm ausgesetzt. Einige Straßen stechen dabei besonders heraus. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Alte S-Bahn-Züge aus Hannover fahren bald in München

Ein Stück Hannover bald in München: 16 ausrangierte S-Bahn-Züge fahren bald in der bayerischen Landeshauptstadt. Derzeit werden sie renoviert. Jetzt lesen

