HAZ Hannover-Update: Patt auf der Straße

guten Morgen! Haben Sie die Aufregung über den Vorfahrtsstreit zwischen einer Rad- und einer Autofahrerin in Hannovers Südstadt verfolgt? (Wenn nicht, ich habe Ihnen den Text dazu aus unserem gestrigen Newsletter noch einmal in unser Thema des Tages gestellt.) Dann werden Sie sich vielleicht wie ich gefragt haben: Haben sich hier nur zwei Verkehrsteilnehmerinnen, sagen wir, auf dem falschen Fuß erwischt - oder steckt hinter dem sicher arg eskalierten Konflikt ein strukturelles Problem? Meine Kollegin Bärbel Hilbig hat sich die gleiche Frage gestellt, und sie für sich zunächst einmal dadurch beantwortet, dass sie noch einmal an den Ort des Geschehens gefahren ist, um dort mit Anwohnern zu sprechen. Gibt es ähnliche Konflikte dort häufiger? Und wenn ja, warum? Die sehr interessanten Antworten finden Sie heute in unserem Thema des Tages.

Die Frage, die daraus erwachsen könnte, ist die: Ist Hannover beim Versuch, fahrradfreundlicher zu werden, auf dem richtigen Weg? Schließlich ist es im vorliegenden Fall so, dass die inkriminierte Straße schmaler gemacht wurde, um sie zu beruhigen - mit dem Ergebnis, dass nun Autos und Räder kaum noch aneinander vorbeipassen. Eine Frage, der wir, abseits des Südbahnhofs und des konkreten Streitfalls, weiter nachspüren werden.

Und dann war gestern Abend ja auch Fußball. Aber lassen wir das.

Sicherheitsabstand nicht einzuhalten: Wenn sich Radfahrer und Autos an der Engstelle in der Straße Am Südbahnhof begegnen, muss eigentlich ein Verkehrsteilnehmer warten. Das provoziert Konflikte. © Quelle: Schaarschmidt

Nach absurdem Streit um Vorfahrt in Hannover: Wie verfahren ist die Lage am Südbahnhof wirklich?

Wie verfahren ist die Situation am Südbahnhof? Eine Autofahrerin und eine Radfahrerin standen sich dort kürzlich minutenlang gegenüber, keine wollte ausweichen. Kein Einzelfall, sagen Anwohner. Jetzt lesen

