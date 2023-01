HAZ Hannover-Update: Pistorius und die Folgen

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem für unseren Ministerpräsidenten vermutlich überaus arbeitsreichen Mittwoch! Arbeitsreich deshalb, weil Stephan Weil so spontan wie prompt Ersatz für einen seiner verdientesten Mitarbeiter braucht. Innenminister Boris Pistorius ist vom Kanzler (alle SPD) auserkoren, die Zeitenwende bei der Bundeswehr mit Leben zu füllen - als neuer Verteidigungsminister.

Das wirft natürlich allerlei Fragen auf, zunächst einmal in Berlin: Wie kam es zu dieser überraschenden Entscheidung? Was kommt da alles auf Pistorius zu? Und wie kommt die Personalie an? Um diese Fragen haben sich Daniela Vates und Markus Decker aus dem Berliner Büro unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland gekümmert.

In Hannover drängt sich derweil die Frage auf, wer denn Pistorius‘ alten Job nach zehn Jahren übernehmen soll. Unsere Landeskorrespondenten Karl Doeleke und Marco Seng haben zusammengetragen, wer auf den Fluren der niedersächsischen Machtzentralen so gehandelt wird und warum. Außerdem skizzieren sie, wie die vergangenen Tage so gelaufen sind. Zu einer wichtigen Frage nimmt Seng in seinem Kommentar Stellung: Kann der das? Alles das finden Sie heute im Thema des Tages unseres HAZ-Updates.

Unterdessen gehen die Ermittlungen der Polizei im Fall des toten vierjährigen Kindes von Barsinghausen weiter, dessen Erziehungsberechtigte unter Verdacht stehen, sich schuldig gemacht zu haben. Mein Kollege Manuel Behrens hat mit einem früheren Nachbarn des verdächtigen Lebensgefährten gesprochen, der damals beunruhigende Geräusche aus dessen Wohnung gehört haben will - und sich heute Vorwürfe macht, dies nie gemeldet zu haben.

All das und mehr finden Sie heute in unserem Newsletter und natürlich den ganzen Tag über alles Wichtige aus Stadt, Land und der Welt auf HAZ.de. Kommen Sie doch mal vorbei!

Ich konnte die Schreie, das Poltern, das Rufen der Kinder, das Wimmern fast jede Nacht über mehrere Stunden auf der anderen Straßenseite mehr als deutlich hören. Ehemaliger Nachbar, des Tatverdächtigen im Fall des toten vierjährigen Kindes von Barsinghausen

Muss nach Ersatz suchen: Niedersachsens Innenminister Stephan Weil (links, SPD) braucht einen neuen Innenminister, weil Boris Pistorius (SPD) Verteidigungsminister in Berlin wird. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsen sucht den Innenminister

Wer könnte die Nachfolge von Boris Pistorius antreten? Einige Namen kursieren, aber offenbar muss sich Ministerpräsident Weil selbst noch sortieren. So lief der Tag in Niedersachsen – und so geht es weiter.

