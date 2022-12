HAZ Hannover-Update: Platt gemacht

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich vor, ihr Lebenswerk, das Sie über fast 40 Jahre aufgebaut haben, wird platt gemacht. So, dass davon nichts mehr übrig ist. So erging es Bernhard und Maria Greimel. Das Ehepaar bewirtschaftete unweit der Medizinischen Hochschule in Hannover einen rund 1400 Quadratmeter großen Garten - in der Kolonie am Stadtfelddamm. Dass die Gärten dort irgendwann wieder verschwinden müssen, war klar. Die Fläche war schon lange als Erweiterungsgebiet für die MHH vorgesehen.

Und doch stellen sich die Greimels und viele ändere Kleingärtner jetzt enttäuscht die Frage: War es wirklich nötig, dass ihre Beete und Gartenhäuser so schnell verschwinden mussten? Denn inzwischen ist bekannt, dass der Neubau der MHH nicht vor dem Jahr 2028 beginnt. Da wären wohl noch einige Sommer drin gewesen für die Laubenbesitzer und Gärtner. Wie sie alle auf die überraschende Nachricht vom Verzug beim Krankenhausbau reagieren, hat meine Kollegin Patricia Oswald-Kipper notiert.

Ein ganz anderes Thema in diesem Zusammenhang dreht sich um den eigentlichen Klinikbetrieb. Denn wenn der dringend benötige Neubau nicht so schnell kommt, dann sind in den alten, stark sanierungsbedürftigen MHH-Gebäuden Investitionen nötig. Was das bedeutet, lesen Sie im Artikel von Jutta Rinas.

Zum Schluss gibt es heute noch etwas Weihnachtsservice: Sie suchen auf den letzten Drücker noch Geschenke? Vielleicht werden Sie ja hier fündig.

Wir sind womöglich die Letzten, die Arktis und Antarktis so erleben dürfen, wie wir sie kennen. Stefanie Arndt, Polarforscherin vom Alfred-Wegener-Institut

„Sehr enttäuscht“: Jahrelange Verzögerung beim MHH-Neubau ärgert Kleingärtner

Die Kleingärtner, die ihre Parzellen für den Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) aufgeben mussten, sind sauer: Das Milliardenprojekt am Stadtfelddamm wurde um Jahre verschoben, das Gelände soll nun bis auf weiteres brach liegen bleiben. Jetzt lesen

Ein Monument für die Zeitung

Die spektakuläre Skulptur „Rauschen“ von Katinka Bock hat eine neue Heimat gefunden: Seit gestern ruht das Kunstwerk aus den Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses in einem Innenhof der Verlagsgebäude der Mediengruppe Madsack. Jetzt lesen

„Es interessiert sie einen Scheißdreck, wer Du bist“: Boris Becker berichtet über Zeit im Gefängnis

In einem Interview des Senders Sat.1 hat der Ex-Tennisstar Boris Becker über seine Zeit im britischen Gefängiss gesprochen. Diese habe ihn verändert: „Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war.“ Jetzt lesen

