HAZ Hannover-Update: Post vom Finanzamt

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Sonntag! Seit Monaten gibt es unter deutschen Wohnungs- und Hauseigentümern vor allem ein Thema – die Grundsteuererklärung. Deren Abgabe war schon eine wenig erbauliche Aufgabe. Millionen Menschen mussten dem Staat ihre Grundstücksdaten übermitteln. Die dazu nötigen Formulare kamen – ähnlich wie bei der Steuererklärung – recht sperrig daher. Und nun bekommen die ersten Eigentümer in Niedersachsen zu ihren Grundsteuererklärungen Post vom Finanzamt. Der Inhalt der zwei Briefe: ziemlich rätselhaft.

Was sollen uns Angaben wie Grundsteueräquivalenzbetrag, Steuermesszahl oder Grundsteuermessbetrag sagen? Und warum wird die wichtigste Frage gar nicht beantwortet: Wie viel Grundsteuer muss ich ab 2025 bezahlen? Lässt sich das anhand der Werte zumindest abschätzen? Wie man die Schreiben lesen muss und was die einzelnen Posten bedeuten, erklärt der hannoversche Steuerberater Marco Kuhlenkamp in unserem Thema des Tages.

Die Frage, wie hoch die Grundsteuer am Ende ausfällt, kann auch der Steuerberater nicht mit letzter Klarheit beantworten. „Das ist heute noch eine Blackbox“, sagte der Experte im Gespräch mit meinem Kollegen Karl Doeleke. Aber Kuhlenkamp kann erklären, wie Wohnungs- und Hauseigentümer ausrechnen können, wie viel Grundsteuer sie zahlen müssten, wenn ihre Gemeinde den Hebesatz auf dem jetzigen Stand belässt.

Heute beschäftigt Hannover eine andere Zahl: 10.000 Fans des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg haben sich für die Partie bei Hannover 96 angekündigt. Die Polizei bereitet sich mit ähnlichen Maßnahmen vor wie vor einem Niedersachsenderby.

Die Stimmung ist gereizt, die Partie ist ein sogenanntes Risikospiel. Magdeburg gilt auch wegen einer freundschaftlichen Verbindung zu Eintracht Braunschweig in der Fanszene als Rivale. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot vor Ort - lange vor Anstoß um 13.30 Uhr.

Die 96-Anhänger wollen in der Altstadt ihren Marsch bereits um 9 Uhr starten, für die Magdeburg Fans geht es vom Hauptbahnhof aus mit den S-Bahn-Linien nach Linden-Fischerhof. Um 11 Uhr wollen sie von dort aus zum Stadion ziehen.

Rund um das Stadion sperrt die Polizei gleich mehrere Straßen ab Sonntagmorgen für Autos. Dazu gibt es am Spieltag in der Zeit von 5 bis 18 Uhr mehrere Halteverbote. Alles, was Sie über die Fanmärsche und deren Auswirkungen wissen müssen, haben meine Kollegen Dirk Tietenberg und Alina Stillahn auf HAZ.de für Sie zusammengetragen. Zudem informieren wir Sie ab 9 Uhr über alle aktuellen Entwicklungen vor dem Spiel - und wie gewohnt im Liveticker über das Spiel.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Beim Verhandeln merkt man sehr schnell, ob die Angreifer Anfänger oder Profis sind.“ Matthias Schranner über Cyberkriminelle. Der 59-Jährige ist einer der bekanntesten Verhandlungsexperten Europas. Der ehemalige Polizeibeamte wurde unter anderem bei der amerikanischen Bundespolizei FBI ausgebildet. Er verhandelte mit Geiselnehmern, Terroristen und anderen Straftätern.

Thema des Tages

© Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Grundsteuer: Wie viel muss ich zahlen? Was die Briefe vom Finanzamt dazu sagen – und was nicht

Grundsteueräquivalenzbetrag? Grundsteuermessbetrag? Und was muss ich zahlen? Was uns das Finanzamt in den zwei Briefen sagen will, die Grundeigentümer derzeit bekommen, erklärt Steuerberater Marco Kuhlenkamp. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Swen Pförtner/dpa (Archiv)

1. FC Magdeburg mit 10.000 Fans in Hannover: Zustände wie beim Derby?

Für Sonntag kündigen sich 10.000 Fans des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg für die Partie bei Hannover 96 an. Die Polizei bereitet sich mit ähnlichen Maßnahmen vor wie vor einem Niedersachsenderby. Alle Fragen und Antworten zum Thema. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Katrin Ribbe

... „Yaras Hochzeit“ im Schauspielhaus

Im Schauspielhaus Hannover ist „Yaras Hochzeit“ zu sehen. Die Produktion entwickelt nach einem Konzept des Choreografen und Regisseurs Guy Weizman, entstanden in Koproduktion mit dem Theater „NITE“ in Groningen, geschrieben von vier Autorinnen und Autoren, gespielt von einem internationalen Ensemble auf Deutsch, Holländisch, Englisch und Arabisch ist eine Ansage an die Stadt, die Region und ans Land. Lesen Sie hier die Rezension

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren